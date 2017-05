Législatives en Gironde : tout ce qu'il faut savoir sur la 2ème circonscription (Bordeaux 2)

C'était la circonscription détenue jusqu'en 2007 par Jacques Chaban-Delmas puis Alain Juppé. La socialiste Michèle Delaunay l'a fait basculer à gauche et compte bien effectuer un troisième mandat. Elle affronte la proche d'Alain Juppé Anne Walryck et la néophyte Catherine Fabre (En marche).

Personne ne conteste à Michèle Delaunay ni sa présence sur le terrain, ni son implication. Mais, à 70 ans, l'ex ministre déléguée aux personnes âgées va devoir gérer une situation politique inédite. Vallsiste durant la primaire, elle a ensuite soutenu Benoît Hamon par loyauté. Mais le candidat socialiste n'a recueilli que 11,2% des suffrages sur Bordeaux 2. La grande question sera de savoir quelle part Michèle Delaunay saura capter des 31,87% d'Emmanuel Macron représenté par l’universitaire nouvelle en politique Catherine Fabre. Et des 24,41% de Jean-Luc Mélenchon qui sera repésenté par deux candidats un PCF et un France insoumise. L'éparpillement à gauche pourrait faire les affaires d'Anne Walryck, adjointe au maire de Bordeaux Alain Juppé. Le FN en revanche n'est pas dans la course dans cette circonscription où Marine Le Pen n'a recueilli que 6% des voix au 1er tour de la présidentielle.

Le périmètre de la deuxième circonscription :

Elle regroupe quatre cantons bordelais, le canton 3, 4, 5 et 7. Cela intègre le centre historique de Bordeaux mais également le quartier Saint-Augustin, le quartier Saint-Genès ainsi que le quartier de la Bastide, sur la rive droite.

Les candidats :

Servane Crussière (Parti Communiste) : Employée, syndicaliste à la Caisse d'Allocations Familiales.

Michèle Delaunay (Parti Socialiste) : Cancérologue, la fille de Gabriel Delaunay, inamovible préfet d'Aquitaine pendant les années Chaban, est à 70 ans candidate à un troisième mandat de députée sur cette circonscription. Celle qui a battu Alain Juppé en 2007 a été ministre du gouvernement Ayrault entre 2012 et 2014.

Aude Darchy (France insoumise) : Formatrice-consultante, elle a travaillé à Paris et en Ariège avant de rejoindre Bordeaux. Elle est investie au sein de l'Union des Familles Laïques.

Jean-Pierre Etchoimborde (UPR)

Catherine Fabre (La République en marche) : 38 ans, enseignante-chercheuse. Bordelaise depuis 10 ans, elle a construit sa vie, dans le quartier Saint Augustin. Maître de conférences en gestion des ressources humaines à l'Université de Bordeaux. Mariée, mère de deux enfants. Jamais engagée en politique auparavant.

Pierre Hurmic (EELV) : Agé de 62, cet avocat d'origine basque s'est installé à Bordeaux lors de ses études. Conseiller régional de 1992 à 2004, il est élu écologiste au conseil municipal de Bordeaux depuis 1995.

Alexandre Mahfoudhi (zadistes)

Julie Rechagneux (Front National) : étudiante en droit, secrétaire départementale du Front National de la Jeunesse en Gironde.

Anne Walryck (Les Républicains - UDI) : Née à Pau il y a 58 ans, elle s'est installée à Bordeaux pour faire ses études et a commencé sa carrière au sein du Comité d'expansion d'Aquitaine avant de rejoindre la CCI de Bordeaux. Elue auprès d'Alain Juppé à la mairie depuis 1995, elle s'occupe des questions de développement durable. Egalement vice-présidente de la Métropole en charge de ces dossiers.

