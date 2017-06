Législatives en Gironde : tout ce qu'il faut savoir sur la septième circonscription (Pessac)

La succession d'Alain Rousset, touché par le cumul des mandats, a aiguisé les appétits. 18 candidats sont en lice sur un territoire longtemps acquis à la gauche.

Il y a cinq ans, il n'y avait pas eu le moindre suspense sur la septième circonscription. Alain Rousset avait été élu dès le 1er tour avec 55% des suffrages. Le secteur est solidement ancré à gauche puisqu'Alain Rousset, le président socialiste de la région, a effectué 2 mandats et qu'avant lui le maire socialiste de Cestas, Pierre Ducout, en a effectué 4. Bernard Garrigou, le maire socialiste lui-aussi de Canéjan, pouvait donc envisager cette campagne avec sérénité. Mais la donne a changé. Déjà parce que les municipales ont montré avec l'élection de Franck Raynal à la mairie de Pessac que même cette ville historiquement à gauche pouvait basculer. Et le retrait d'Alain Rousset combiné à la montée en puissance de nouvelles formations politiques face à un PS en déliquescence modifie largement les équilibres. C'est même désormais la candidate de La République en marche qui apparaît comme la favorite du scrutin : Bérangère Couillard, 31 ans, qui travaille dans la grande distribution et qui est investie dans le milieu associatif.

Le périmètre de la circonscription :

La septième circonscription comprend les villes de Pessac, Gradignan, Canéjan et Cestas.

La septième circonscription de la Gironde. - © Préfecture de la Gironde

La liste des 18 candidats :

Bérangère COUILLARD (La République en marche)

(La République en marche) Laurent DELAGE (NPA)

(NPA) Aurélia FERREIRA (Ecoogiste)

(Ecoogiste) Carine FILLANG (UDI)

(UDI) Bernard GARRIGOU (PS)

(PS) Jean-Yves GRANDIDIER (EELV)

(EELV) Patrick HOURQUEBIE (Centriste)

(Centriste) Cécile LAFONT (Divers droite)

(Divers droite) Patricia MARY (UPR)

(UPR) Marlène MIGNON (Front National)

(Front National) Annie MENNECHET (Parti animaliste)

(Parti animaliste) Ludovic MUYS (Indépendant)

(Indépendant) Monique ORATTO (Lutte Ouvrière)

(Lutte Ouvrière) Karine ROUX-LABAT (Les Républicains)

(Les Républicains) Brigitte RYCKWAERT-ROUMÉGOUS (Debout la France)

(Debout la France) Didier SARRAT (PCF)

(PCF) Johanne SEBAUX (France Insoumise)

(France Insoumise) Maria ZEI-CHRISTIANY (Nouvelle Donne)

Le rappel de 2012 : Alain Rousset élu dès le premier tour