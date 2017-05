Législatives en Gironde : tout ce qu'il faut savoir sur la 3e circonscription (Bordeaux-Bègles-Talence-Villenave)

C'est depuis vingt ans le fief de Noël Mamère. L'écologiste, également maire de Bègles depuis 28 ans, aura effectué 4 mandats consécutifs. Il souhaite laisser la place à sa suppléante, la socialiste Naïma Charaï dans une circonscription qui compte le record du nombre de candidats : 22.

Naïma Charaï va-t-elle payer la débâcle électorale de Benoît Hamon à la présidentielle ? Car, pour le reste le casting paraissait parfait. Suppléante pendant dix ans du député Noël Mamère et légitime à ce titre pour la succession, adoubée très largement par le Parti Socialiste girondin, engagée depuis très longtemps dans de nombreuses association, fondatrice d'Ippo qui vient en aide aux femmes prostituées et, enfin, représentante de la diversité. La candidate socialiste reste favorite dans cette circonscription très ancrée à gauche. La droite n'a pas trouvé d'accord entre LR et UDI et, faute de prétendants, Les Républicains envoient au front le jeune Alexandre Gourd. Mais le score d'Emmanuel Macron à la présidentielle n'est pas anodin (2ème sur la circonscription avec 28% des voix). Le conseiller municipal Modem de Bordeaux Marik Fetouh espère en profiter. En revanche, la candidate socialiste sur une ligne très à gauche peut récupérer une partie du score de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en tête en avril dernier avec 29% des voix, malgré la présence d'un candidat France Insoumise Loïc Prud'homme. Quant au Front National, son implantation limitée ne devrait pas lui permettre de jouer les arbitres.

Le périmètre de la troisième circonscription

La troisième circonscription regroupe le sud de la métropole bordelaise. Dans le détail, elle comprend la partie sud de Bordeaux (quartiers Nansouty, Sainte-Croix, Saint-Jean et Belcier) et les communes de Bègles ,Talence et Villenave-d'Ornon.

Les vingt-deux candidats :

(Parti animaliste) : Retraitée, 69 ans Olivier Cazaux (indépendant) : Professeur de technologie au collège, engagé dans l’action associative, environnementale et syndicale. Membre d'Europe Ecologie-Les Verts, il n'a pas été investi par le parti, en vertu d'un accord passé avec la socialiste Naîma Charaï.

(indépendant) : Professeur de technologie au collège, engagé dans l’action associative, environnementale et syndicale. Membre d'Europe Ecologie-Les Verts, il n'a pas été investi par le parti, en vertu d'un accord passé avec la socialiste Naîma Charaï. Naîma Charaï (Parti socialiste) : Elle était depuis les législatives 2012 la suppléante de l'écologiste Noël Mamère sur cette circonscription. Cette fois-ci, ils échangent les rôles. A 44 ans, elle est également conseillère régionale depuis 2004. Ancienne psychologue, elle est aussi investie dans le milieu associatif et fait partie du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Acsé).

(Mouvement écologiste indépendant) : Candidat aux législatives en 2012 dans la deuxième circonscription, il avait rassemblé 0,4% des voix. Marik Fetouh (La République en marche) : A 40 ans, cet ancien du MoDem est adjoint d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, en charge de l'égalité et de la citoyenneté. Il a rejoint Emmanuel Macron au mois de février. Ancien kinésithérapeute, il a aussi été président du Conseil départemental de l'Ordre de cette profession. Il a également crée le premier centre LGBT de Bordeaux, en 1999, et occupé la fonction de président du Centre d’action et de prévention contre la radicalisation des individus (CAPRI).

(La République en marche) : A 40 ans, cet ancien du MoDem est adjoint d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, en charge de l'égalité et de la citoyenneté. Il a rejoint Emmanuel Macron au mois de février. Ancien kinésithérapeute, il a aussi été président du Conseil départemental de l'Ordre de cette profession. Il a également crée le premier centre LGBT de Bordeaux, en 1999, et occupé la fonction de président du Centre d’action et de prévention contre la radicalisation des individus (CAPRI). Alexandre Gourd (Les Républicains) : A 32 ans, il est candidat pour la première fois à un mandat exécutif. Ancien délégué local des Jeunes UMP, il est désormais conseiller municipal aux sports à Villenave-d'Ornon, et éducateur au club de rugby du CABBG. Il a travaillé dans le bâtiment, et a repris ses études, et va débuter un Master de management stratégie d'entreprise.

Souveraineté Identité et Libertés) : 41 ans, ancienne du Front national, dont elle a démissionné début 2017. Elle est également conseillère régionale, et conseillère municipale à Bègles. Eric Marhadour (Force ouvrière) : Agent de restauration. Candidat en 2014 aux élections municipales à Bègles, il avait rassemblé 2,2% des voix.

(Rassemblement des républicains français) : vigneron, et président-fondateur de ce parti divers droite. Bruno Paluteau (Front national) : A 55 ans, ce chirurgien-dentiste exerçant à Bordeaux a été élu au conseil municipal de Bègles et au conseil régional en même temps que Nathalie Le Guen. Mais lui a décidé de rester fidèle au FN. En 2012, il avait terminé quatrième dans cette même circonscription, avec 9,2% des voix.

(France insoumise) : A 47 ans, ce technicien à l'Institut national de la recherche agronomique se présente pour la deuxième fois à une élection. En 2014, il était candidat aux municipales de Villenave-d'Ornon, en cinquième position sur la liste Front de Gauche, mais n'était pas entré au conseil municipal. Sascha Rey-Capdepon (UPR) : Etudiante de 21 ans. Elle était déjà candidate pour l'UPR aux élections régionales 2015, où elle était tête de liste dans la Vienne.

