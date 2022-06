Législatives en Gironde : un débat avec les finalistes de la 6e circonscription ce mercredi

Après la 11e circonscription, le deuxième débat d'entre-deux-tours sur France Bleu Gironde oppose ce mercredi les finalistes dans la 6e circonscription, centrée autour de Mérignac. Après le premier tour, Éric Poulliat (Ensemble!) et Vanessa Fergeau-Renaux (Nupes) ont moins de 500 voix d'écart.

Éric Pouliat et Vanessa Fergeau-Renaux sont les deux qualifiés au second tour pour cette 6e circonscription de la Gironde.

C'est un des huit duels entre Ensemble! et la Nupes, sur les 12 circonscriptions de la Gironde. Le second tour dans la 6e circonscription (Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d'Illac, Martignas, Le Taillan-Médoc, Le Haillan, Saint-Aubin-de-Médoc), dimanche 19 juin, opposera Éric Poulliat, le député sortant à son adversaire Vanessa Fergeau-Renaux. Ils viendront débattre ce mercredi entre 8h et 8h30 sur France Bleu Gironde.

A suivre dès 8 heures sur France Bleu Gironde ce mercredi

Les deux candidats ne sont séparés que de 493 voix, à l'avantage du premier nommé. Éric Poulliat, à nouveau candidat sous la bannière de la majorité présidentielle a donc vu son avance fondre par rapport à 2017, où il avait devancé la socialiste Marie Récalde de 30 points. En cinq ans, il a perdu plus de 4 000 voix. De quoi laisser espérer Vanessa Fergeau-Renaux, qui représente la Nupes. Issue du parti socialiste, elle est adjointe à la mairie de Mérignac depuis 2020 et a été collaboratrice de la prédécesseuse d'Éric Poulliat, Marie Récalde, entre 2012 et 2017.

La clé se situe sans doute dans les quelques 8 000 voix rassemblées au premier tour par Jimmy Bourlieux (RN) arrivé troisième, tandis qu'Éric Poulliat semble pouvoir s'appuyer sur les près de 3 000 suffrages accordés au candidat LR, Thomas Dovichi.

Mardi, le premier débat a opposé Edwige Diaz (RN) et Véronique Hammerer (Ensemble!), finalistes sur la 11e circonscription, celle de la Haute-Gironde et du Coutradais. Jeudi, ce sont Mathilde Feld (Nupes) et Pascal Lavergne (Ensemble!), finalistes dans la 12e circonscription, de l'Entre-deux-Mers qui débattront sur France Bleu Gironde.