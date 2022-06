Législatives en Gironde : un débat avec les finalistes sur la 11e circonscription (Haute-Gironde) ce mardi

Edwige Diaz (Rassemblement national) et Véronique Hammerer (Ensemble!) seront les invitées de France Bleu Gironde ce mardi matin, entre 8h et 8h30. Les deux finalistes sur la 11e circonscription (Haute-Gironde et Coutradais) débattront, à cinq jours du second tour des législatives.

La campagne du second tour débute dès ce lundi pour les élections législatives en Gironde. Trois débats seront organisés pendant cette semaine de l'entre-deux-tours, de mardi à jeudi, entre 8h et 8h30. Le premier, ce mardi 14 juin, oppose les deux candidates qualifiées au second tour dans la 11e circonscription, celle de la Haute-Gironde et du Coutradais, Edwige Diaz (Rassemblement national) et Véronique Hammerer (Ensemble!), soit la même affiche qu'en 2017.

La cheffe de file du Rassemblement national dans la région Nouvelle-Aquitaine et en Gironde est arrivée en tête dimanche, à l'issue du premier tour, rassemblant 39,42% des suffrages, soit 8 000 voix de plus qu'en 2017. Elle espère devenir la première députée d'extrême-droite élue en Gironde depuis Pierre Sirgue en 1986.

Contrairement à 2017, où la situation était inversée, Edwige Diaz a devancé au premier tour Véronique Hammerer (Ensemble!), qui réalise le score de 23,72%. La candidate sortante est elle en baisse de 800 voix par rapport à la première élection, mais pourra peut-être compter sur des reports de voix, notamment ceux du troisième, Mathieu Caillaud (Nupes), qui a appelé à ne "jamais apporter un seul suffrage" à l'extrême-droite.