Législatives en Haute-Garonne : entre six et sept députés NUPES dimanche soir

Selon le politologue de Science Po Toulouse Jean-Michel Ducomte, les députés marcheurs ne devraient pas résister à la vague NUPES. Au moins six députés devraient être issus de l'alliance des partis de gauche dimanche soir, contre un seul socialiste aujourd'hui.

Juin 2017 : les nouveau députés LREM posent pour la photo (manquent Jean-François Potarrieu et Jean-Luc Lagleize Modem).

Evidemment, les députés sortants ne vont pas apprécier ces lignes...On vendra la peau de l'ours etc etc...Mais les chiffres sont sévères et démontrent que dimanche soir, au soir du premier tour, les députés Ensemble de Haute-Garonne pourraient bien être minoritaires, alors qu'en 2017, le parti macroniste avaient raflé neuf des dix circonscriptions du département.

Changement de décor politique à prévoir

Dimanche selon le politologue de Sciences Po Toulouse Jean-Michel Ducomte, entre six et sept des dix circonscriptions pourraient rebasculer à gauche en faveur de la NUPES. La circonscription du Comminges va rester à gauche dimanche c'est une quasi-certitude puisque Joël Aviragnet, sortant socialiste classé Nupes, est en ballotage favorable face au candidat RN Loïc Delchard. Mais dans toutes les autres circonscriptions, il est probable, parfois presque certain, qu'il y ait alternance.

Selon Jean-Michel Ducomte : la 1 (Toulouse-Blagnac), la 2 (Toulouse-Montastruc), la 4 (Toulouse intra-muros), la 7 (Toulouse-Portet) et la 9ème (Toulouse-Volvestre) vont basculer avec une quasi-certitute. C'est beaucoup plus incertain pour la 3ème, celle de Toulouse-Balma.

Pas de réservoir de voix pour les candidats Ensemble

Les candidats NUPES sont arrivés en tête dans 8 des 10 circonscriptions et pas qu'un peu dans certaines. Dans la 1ère Toulouse-Blagnac, la 2ème entre Toulouse et Montastruc, la 4ème Toulouse intra-muros, et la 9ème jusqu'à Portet-sur-Garonne, l'écart de ce premier tour est de plus de dix points. Impossible à rattraper selon le politologue Jean-Michel Ducomte, ces circonscriptions vont tomber : "Le différentiel de voix est déjà très significatif dans certaines de ces circonscriptions". C'est vrai que dans la 1ère, Hadrien Clouet devance Pierre Baudis de 12 points. Dans la 4ème, Françis Piquemal a déjà 23 points d'avance sur Marie-Claire Constans.

C'est d'autant plus difficile pour les candidats Ensemble de combler ce retard que comme ceux de la NUPES, ils ne peuvent compter que sur de très faibles réservoirs de voix. Le RN ayant raflé souvent la troisième place avec des électeurs peu enclin à voter à gauche, ou à encourager le gouvernement en place. Par exemple, dans la neuvième circonscription, Sandrine Mörch, avec 25,3% de voix, a près de quinze point de retard sur l'écologiste Christine Arrighi (39,8%). Le seul autre parti à avoir fait plus de 5% des voix, c'est le RN avec Thomas Barkats, à 14,22%.

Tout-Picard et Mörch en grosse difficulté, Portarrieu et Iborra plus à l'aise mais pas sereins

Si Jean-François Portarrieu et Monique Iborra peuvent sauver leur sièges car ils arrivent en tête, respectivement dans la cinquième et la sixième, ce sera beaucoup plus compliqué pour Elisabeth Toutut-Picard qui accuse quatre points de retard dans la septième.

Le match pourrait aussi avoir lieu dans la troisième circonscription, celle de Toulouse-Balma. C'est moins probable puisqu'elle est réputée de droite et que Corinne Vignon n'est pas "larguée" avec plus de 29% des voix, contre 31,6 pour la NUPES Agathe Roby. Mais il est presque certain qu'une majorité des députés haut-garonnais sera NUPES dimanche soir.

Jean-Michel Ducomte de conclure : "On va assister à un vrai bouleversement, dans le département de Haute-Garonne. On va vraisemblement avoir sept candidats élus de la NUPES, et trois candidats élus du groupe Ensemble".