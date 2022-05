Législatives en Haute-Garonne : "Je récuse le terme de dynastie" (Pierre Baudis)

Pierre Baudis, fils de Dominique et petit-fils de Pierre,s'est présenté à la presse ce mardi. Il débute sa campagne dans la première circonscription de Haute-Garonne sous la bannière de Renaissance. S'il se dit Toulousain et fier de son héritage, il veut affirmer une candidature personnelle.

C'est un nom, et une personnalité qui sera à coup sûr observée de près pendant cette campagne des élections législatives. Pierre Baudis, fils de son père et petit-fils de son grand-père, a lancé sa campagne ce mardi dans le centre-ville de Toulouse en se présentant à la presse.

Il est le candidat de la majorité présidentielle qui a réussi un joli coup. Agé de 34 ans, il a déposé sa candidature lundi, le jour de son anniversaire. Et ce sont les grands débuts en politique de celui qui a d'abord été journaliste, comme Dominique Baudis, et avant de se lancer dans la politique, comme son grand-père et son père, tous deux maires et députés de Toulouse.

Un héritage assumé mais pas un héritier

Pour autant, Pierre Baudis s'inscrit en faux quand on lui dit qu'il est un héritier politique : " Je récuse le terme de dynastie ou d'héritage. Ce sont des valeurs qui m'ont été transmises. La chose la moins transmissible dans le milieu professionnel, c'est le suffrage universel ". Sur le terrain depuis quelques semaine, Pierre Baudis entend beaucoup parler de son père et de son grand-père évidemment : "C'est une chance d'entendre toutes ces belles histoires. Mais ça m'oblige. Je voudrais être à la hauteur du souvenir que les Toulousains et les Toulousains ont de mon père et de mon grand père. Même si je vous rappelle que je suis ma propre personne et que c'est moi qui me présente aux élections législatives."

Pour son arrivée dans le grand bain de la politique, Pierre Baudis pèse ses mots . Il insiste sur son ambition de travailler encore sur le sujet de la présomption d'innocence, sujet sensible forcément avec la mise en cause, à tort, de Dominique Baudis dans l'affaire Allègre. Surtout, le candidat Renaissance insiste sur la richesse de sa circonscription, Airbus et toute la filière aéronautique, et sur le "risque" de la confier à la gauche mélenchoniste, arrivée en tête au premier tour de la présidentielle.

Le débat de la première vendredi, sans Pierre Baudis

France Bleu Occitanie organise le débat de la première circonscription vendredi soir en direct de Blagnac, entre 19h et 20h. Un débat que Pierre Baudis refuse. Il doit faire faire à la concurrence du député sortant, Pierre Cabaré, élu LREM il y a cinq ans, aujourd'hui dissident qui n'entend pas laisser sa place.