Législatives en Haute-Garonne - 5e circonscription : Jean-François Portarrieu en tête, la NUPES au second tour

Candidat de la majorité présidentielle et député sortant, Jean-François Portarrieu arrive en tête dans la 5e circonscription de Haute-Garonne après le premier tour des élections législatives. Il obtient 28,91% des voix.

Sylvie Espagnolle, de la NUPES, arrive en deuxième position avec 27,85%.

Julien Leonardelli, porte-parole du Rassemblement national en Haute-Garonne, arrive troisième et ne pourra pas être présent au second tour. Il est éliminé avec 24,64% des voix. Il n'atteint pas la barre des 12,5% des inscrits nécessaires pour accéder au second tour.