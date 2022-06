Législatives en Haute-Garonne : Jean-Luc Lagleize (Ensemble) devancé par la NUPES dans la 2e circonscription

Dans la deuxième circonscription de Haute-Garonne, le député sortant Jean-Luc Lagleize arrive loin derrière Anne Stambach-Terrenoir (NUPES) ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Les deux candidats sont qualifiés pour le second tour qui aura lieu dimanche 19 juin.

Jean-Luc Lagleize, défendant la majorité présidentielle et candidat à sa propre réélection, pourrait perdre son siège de député dimanche prochain, le 19 juin, lors du second tour des élections législatives. Il est devancé, et assez nettement, par Anne Stambach-Terrenoir dans la deuxième circonscription de Haute-Garonne ce dimanche, à l'occasion du premier tour. La candidate de la NUPES obtient 37,25% des voix. Jean-Luc Lagleize obtient lui 26,81% des suffrages.