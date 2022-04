Législatives en Haute-Garonne : l'heure du rapprochement

Moins de deux mois et on remet ça... Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin, et à gauche à droite et au centre, on négocie. Entre un parti socialiste laminé à la présidentielle, un parti Les Républicains pas beaucoup mieux, et une majorité présidentielle qui a reconduit son Président mais qui est sous la menace insoumise, l'heure est clairement aux rapprochements.

En Haute-Garonne, huit des députés sortants sur dix sont LREM (ndlr : Sébastien Nadot le député de la 10ème circonscription a quitté le groupe majoritaire en début de mandat). Ils espèrent tous repartir à l'exception de Mickaël Nogal qui arrête la vie politique, dans la 4ème. Mais on l'a appris ce lundi, toutes les candidatures présidentielles seront validées par le Président de la République.

Round d'observation entre Marcheurs et Républicains haut-garonnais

En Haute-Garonne, le refrain officiel de l'état-major départemental des Marcheurs se veut clair : "Dans la majorité des cas, ce sont les députés sortants qui sont légitimes". Huit députés sortants, dont sept qui se voient bien repartir. Mais le Président de la République pourrait par exemple mettre son veto à la candidature de Pierre Cabaré dans la première circonscription. Une fois en cinq ans, il a voté un amendement de l'opposition et il est visé par une enquête pour harcèlement sexuel de sa ancienne suppléante (ndlr : il n'est pas mis en examen dans cette affaire). L'intéressé ne s'en inquiète pas. Il a démarré sa campagne ce lundi et les affiches sont déjà imprimées : "On ne peut pas me dire "c'est pas toi le candidat", on est en France (...) Il est logique que les députés sortants qui ont été loyaux restent des députés actifs".

Sandrine Mörch, dans la neuvième circoncription, a également émis certaines réserves sur le projet de loi sécurité globale en 2020. Mais ce que craignent surtout ces sortants, c'est un arrangement avec Les Républicains. Officiellement, les dix Républicains investis en Haute-Garonne partent bien face aux dix candidats LREM, mais il y a des discussions. Si bien que certains de ces candidats LR seraient sur le point de jeter l'éponge.

A gauche, le PS espère sauver les meubles, la doctrine Delga remise en cause

A gauche aussi les questions se posent. Et on pourrait bien, assister là aussi à des rapprochement plus au moins forcés. En déclarant ce lundi matin sur France Bleu Occitanie qu'il fallait "discuter avant de se fâcher", Georges Méric, le Président socialiste du Conseil Départemental, s'est différencié de Carole Delga, la présidente de région Occitanie, qui a toujours rejeté l'idée d'un rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon.

Ce n'est pas un hasard. Cette option est bien dans les tuyaux. Les discussions nationales commencent dès ce mardi avec beaucoup de haut-garonnais à Paris : Manuel Bompard pour La France Insoumise, Sébastien Vincini pour le PS ou encore Pierre Lacaze pour le parti communiste. L'objectif, c'est d'avoir avancer sur le projet et sur les partages des circonscriptions en fin de semaine.

Pour sauver le Comminges et ne pas avoir de concurrence LFI, le PS pourrait donc accepter de ne pas présenter de candidats dans d'autres circonscriptions. Historique, comme le score d'un parti qui n'est pas en position de force mais qui va mettre en avant son réseau d'élus locaux. En plus du Conseil Régional, sept des huit départements de l'ancienne région Midi-Pyrénées sont dirigés par les socialistes ou leurs alliés.