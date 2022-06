Législatives en Haute-Garonne : la député sortante Monique Iborra vire en tête dans la 6e circonscription

La députée sortante Monique Iborra (Ensemble) est arrivée en tête au premier tour de ces élections législatives dans la 6e circonscription de Haute-Garonne ce dimanche. Mais de très peu. Elle obtient un peu plus de 30% des voix. Fabien Jouve (NUPES) n'est pas très loin derrière et se hisse également au second tour avec plus de 29% des voix.

Pour rappel, pour pouvoir se présenter au second tour, un candidat doit avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans sa circonscription. Si un seul candidat y arrive, le candidat arrivé en seconde position en termes de nombre de suffrages peut aussi se maintenir.