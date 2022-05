Législatives en Haute-Garonne : la NUPES explose en Comminges, avec une candidate EELV-LFI face au PS sortant

Imbroglio complet dans la huitième circonscription de Haute-Garonne. Joël Aviragnet, le député socialiste sortant, avait été investi par la NUPES. Mais LFI et EELV jugent qu'il ne respectait pas l'accord, et présentent une candidature dissidente... qui n'est pas soutenue par la NUPES !

C'est de la tambouille politique à l'état pur : dans le Comminges, l'union de la gauche vole en éclats autour du député PS sortant, Joël Aviragnet. La huitième circonscription avait été réservée au Parti Socialiste, dans le cadre de l'accord NUPES conclu avec Europe Ecologie Les Verts et la France Insoumise. Mais EELV et LFI reprochent à Joël Aviragnet de n'avoir jamais vraiment défendu la NUPES dans sa communication électorale, avec notamment une absence totale de logos sur ses affiches.

Un désaccord amplifié par le positionnement de Carole Delga... directrice de campagne de Joël Aviragnet. La socialiste, présidente de la région Occitanie, a toujours dénoncé l'accord NUPES, alors même que son candidat bénéficiait de cette union de la gauche dans la circonscription.

Résultat : EELV et LFI ont décidé de déposer une candidature dissidente. Celle d'Annabelle Fauvernier (EELV) avec Robin Pelucchi (LFI) pour suppléant. Sauf que... cette candidature, soutenue par Jean-Luc Mélenchon, n'est pas celle de la NUPES, qui maintient son investiture à Joël Aviragnet !

NUPES ou pas NUPES ?

"Cette candidature est un choix politique national soutenu par Jean-Luc Mélenchon" explique Annabelle Fauvernier, qui dit vouloir "porter le programme de la NUPES", même si elle n'en a pas l'investiture. Situation totalement incompréhensible pour l'électeur commingeois... Sachant qu'en face, Joël Aviragnet continue de se revendiquer NUPES, alors que ces dernières semaines il défendait cet accord du bout des lèvres : "moi je me suis inscrit à la préfecture en tant que PS. Je suis le candidat des socialistes, dans le cadre de l'accord NUPES".

Moi, j'ai le soutien de Carole Delga

Et quand on lui demande clairement s'il reste le candidat NUPES, Joël Aviragnet répond : "bien sûr". Le député socialiste balaie aussi le soutien annoncé de Jean-Luc Mélenchon pour Annabelle Fauvernier : "Moi, j'ai le soutien de Carole Delga. Et franchement, sur la circonscription, on connaît plus Carole Delga que Jean-Luc Mélenchon". Les électeurs commingeois décideront.