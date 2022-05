Législatives en Haute-Garonne : Laurence Arribagé parviendrait au second tour selon un sondage LR

Il y a match. Voilà ce que peut répondre Laurence Arribagé à ceux qui lui demandent si elle garde l'espoir de récupérer "sa" circo, dans un contexte national où son parti n'a pas atteint les 5% à la dernière présidentielle. La troisième circonscription de Haute-Garonne, celle des beaux quartiers toulousains et de la périphérie cossue, c'est historiquement celle de la droite. Jusqu'en 2017, où la discrète maire de Flourens détrône la patronne de la fédération LR 31. Depuis Corinne Vignon et Laurence Arribagé s'affrontent ouvertement, y compris sur le terrain judiciaire. Les Républicains viennent de recevoir les résultats d'un sondage BVA qui démontre que leur candidate serait au second tour face à sa rivale. Avec toutefois, une inconnue de taille, le score de la gauche.

La gauche dispose d'une importante réserve de voix

Dans cette étude, Corinne Vignon arrive en tête des intentions de vote au premier tour (26%) devant Laurence Arribagé (24%), reléguant la troisième Agathe Roby (LFI) à sept à neuf longueurs (17%). L'adjointe au maire de Toulouse en charge des sports réalise aussi via ce sondage "maison" qu'elle est moins méconnue que sa rivale. Car si plus de la moitié des questionnés ne savent pas qui est Laurence Arribagé, ils sont plus de 70% à ne pas connaître le nom de leur députée.

Le sondage met aussi en exergue l'importante réserve de voix de la gauche. Car ces questions ont été posées à un moment où les candidatures n'étaient pas fixées et ce sont quatre candidatures de gauche qui ont été proposées à l'échantillon : LFI, EELV, PS et PC. Or seule Agathe Roby, investie par la NUPES, représentera la gauche le 12 juin prochain. Elle pourrait s'appuyer non pas sur 17 mais sur 35% des intentions de vote.

À noter que l'extrême droite n'a que peu de ressorts dans cette circonscription. En ajoutant le RN et Reconquête, le sondage montre que 13% des interrogés voteraient pour eux.

*Etude réalisée du 28 avril au 3 mai sur un échantillon de 606 habitants inscrits sur les listes électorales et résidant dans la 3ème circonscription de Haute-Garonne.

Les candidats de la troisième circonscription de Haute-Garonne

Corinne VIGNON Renaissance

Laurence ARRIBAGÉ LR

Agathe ROBY LFI/NUPES

Stéphanie ALARCON RN

Malena ADRADA LO

Camille DULON Reconquête

Clement SANVISENS parti animaliste

Patrice MUR PRG Gauche Républicaine

David SAFORCADA appel au peuple

Benoit CALMELS, SE

André-Michel LIGNIER, SE

Olivier DE GUYENRO, SE

Le débat de la 3e circonscription de Haute-Garonne aura lieu le mardi 31 mai à Balma, de 19h à 20h sur France Bleu Occitanie.