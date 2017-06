Législatives en Haute-Garonne : le débat de la 5è circonscription sur France Bleu Toulouse

Ce jeudi matin sur France Bleu Toulouse, les deux finalistes de la circonscription du nord de Toulouse et du Frontonnais : Jean-François Portarrieu pour La République en Marche et Julien Léonardelli candidat FN seront face à face en studio à partir de 8h10. Portrait et enjeux.

Le CV des deux débatteurs

Il a été l'un des 2 derniers candidats investis par la République En Marche en Haute-Garonne, Jean-François Portarrieu mène sa première campagne électorale. "Marcheur" depuis un an, ce quinquagénaire est directeur de cabinet à la mairie de Narbonne, il a occupé le même poste à la mairie de Toulouse sous le socialiste Pierre Cohen. Le frontonnais, le nord toulousain, il connaît pour avoir fait jeunesse à Aucamville. Sa tante n'est autre que Françoise Imbert la députée socialiste sortante qui ne se représentait pas après quatre mandats. Au 1er tour, JF Portarrieu a recueilli 18 588 voix (37,6%), largement devant ... Quand son adversaire FN Julien Léonardelli en totalisait quasiment 8230 (16,6%) soit 700 de moins que le candidat frontiste en 2012.

Julien Léonardelli qui arpente le nord toulousain depuis les élections départementales de 2015 où il s'était hissé au second tour dans le canton de Villemur. Patron du FN haut-garonnais depuis quatre ans, ce trentenaire vient des Pyrénées-Orientales, proche de Louis Aliot, sa mission ici était de structurer le parti frontiste. Il a décroché son premier mandat aux élections régionales en 2015.

De quoi vont-ils débattre?

Pendant 25 minutes, les deux candidats confronteront leur vision du travail d'un député, de la politique à mener dans le pays et de l'avenir de la circonscription. La 5e circonscription qui va de Aucamville à Grenade et de Lespinasse à Villemur-sur-Tarn compte près de 135 000 habitants. Deux communes sur trois sont hors de la métropole. Ici, le territoire a besoin de désenclavement dans le domaine des transports, de soutien économique aussi entre l'agriculture et la désertification industrielle.