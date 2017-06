Législatives en Haute-Garonne : les enjeux dans la 6e circonscription, l'ouest toulousain.

La 6e circonscription c'est l'ouest toulousain de Colomiers à Cadours et de Saint-Lys à Tournefeuille. Ici la députée sortante fait partie des premiers élus à s'être rangés derrière Emmanuel Macron. Le PS très fort dans ce secteur résistera-t-il à la REM et à la France Insoumise?

La 6ème circonscription de Haute-Garonne compte environ 155 000 habitants, les candidats la présentent comme la plus grosse circonscription de France en terme démographique. Ici, Emmanuel Macron est arrivé en tête lors des deux tours de la présidentielle, il a même totalisé presque 69% au second tour. Ils sont 16 à postuler au poste de député mais le match devrait se jouer entre cinq candidats dont l'un des tous premiers soutiens d'Emmanuel Macron ici en Haute-Garonne.

Les forces en présence

Monique Iborra brigue un troisième mandat de député © Radio France - Stéphanie Mora

Monique Iborra , députée sortante, exclue du PS, est la seule élue de poids d'en Marche en Haute-Garonne. Elle est clairement favorite mais depuis quelques jours elle s'agace! Elle s'agace devant Damien Laborde, Les Républicains et UDI, proche de Bruno Lemaire, donc Macron-compatible et devant Camille Pouponneau, socialiste et conseillère départementale. Monique Iborra leur reproche d'être flous dans leur positionnement par rapport à Emmanuel Macron. En effet le Columérin de 36 ans et la Pibracaise de 28 ans se présentent comme candidats d'une opposition constructive, de renouvellement politique ... Et ne ils ne ratent jamais une occasion de souligner que Monique Iborra ne correspondrait pas aux critères d'En Marche avec ces 71 printemps et sa 3e candidature d'affilée.

Damien Laborde candidat LR UDI dans l'ouest toulousain © Radio France - Stéphanie Mora

Camille Pouponneau est d'ailleurs persuadée que l'électorat socialiste reviendra vers elle, même si Benoît Hamon a fait moins de 8% sur cette terre de gauche. Car à l'ouest de Toulouse, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a capté une bonne part de cet électorat en avril dernier (22% , l'autre partie plus réformiste a suivi En Marche 29% le 23 avril dernier). Et c'est Patrick Jimena, un ex écologiste chef de file de l'opposition de Colomiers, qui porte les couleurs de la France Insoumise. Un passage tardif du vert au rouge qui a vexé Europe Ecologie, les anciens amis de Patrick Jimena ont donc investi Stéphane Renaux. Daniel Fourmy du PCF peut aussi venir grignoter des voix au candidat Mélenchoniste. Parmi les têtes d'affiche de cette campagne il y a aussi la candidate FN. Michèle Pélizzon, conseillère municipale à Tournefeuille , elle espère faire le plein des voix dans la partie rurale de la circonscription. Marine Le Pen a totalisé 17% puis 31%.

Patrick Jimena et son équipe à Saint-Lys la semaine dernière - (capture d'écran Facebook)

Les enjeux locaux

Le principal enjeu de ces législatives c'est de savoir si Emmanuel Macron va avoir ou pas une large majorité pour appliquer son programme. Mais les candidats de la 6e circonscription essaient aussi de parler des enjeux locaux , parmi les sujets qui font débat : les transports, l'aménagement des territoires et Val Tolosa.

Les principaux candidats s'expriment sur les enjeux de la circonscription Copier

Camille Pouponneau dans son local de campagne à Colomiers. © Radio France - Stéphanie Mora

16 candidats et parmi eux quelques profils atypiques découvrez-les ci-dessous

Homonyme, dissident et anciens alliés... Copier

Michèle Pelizzon porte les couleurs du FN et fait face à un ancien frontiste et à un candidat Debout la France © Radio France - Stéphanie Mora

Une campagne qui intéresse moyennement les électeurs

France Bleu Toulouse a promené son micro dans la circonscription : qu'ils soient Tournefeuillais, Columérins ou habitants de la Salvetat-Saint-Gilles, les électeurs sont surtout lassés de l'interminable campagne...

Que pensent les habitants de l'ouest toulousain de la campagne? Copier

La guerre des affiches à Colomiers, d'une heure à l'autre le panneau change de couleur... © Radio France - Stéphanie Mora

Les autres candidats engagés dans ce premier tour :

Michèle Puel (Lutte Ouvrière); Julien Holmgren (Parti animaliste); Lise Rieux (577 pour la France); Dominique Liot (UPR); Ahmed Ferhane (non communiqué); Guy Jovelin (Parti de la France); Laurent Casbas (Debout la France); Wolfgang Mahle (Parti Pirate); Denis Louviot (non communiqué).

Pour rappel, le premier tour a lieu le 11 juin, le second le 18 juin.