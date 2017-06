Législatives en Haute-Garonne : les Marcheurs veulent amplifier leur score, le PS constate les ruines

La République en Marche est en tête dans les dix circonscriptions de Haute-Garonne. Les socialistes ont déjà perdu sept sièges et reportent leurs espoirs sur le seul rescapé Joël Aviragnet dans le Comminges. Les chefs de file des deux partis analysent ce premier tour sur France Bleu Toulouse.

Avec des scores tournants entre 33 et 39% , La République en Marche a viré largement en tête du 1er tour des législatives en Haute-Garonne. Les électeurs du département ont confirmé leur vote pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle mais avec un bémol : 48% d'abstention. Quasiment un électeur sur deux ne s'est pas exprimé. Mickaël Nogal le porte-parole de LREM en a conscience : "Il faut faire de la pédagogie et retourner voir les électeurs pour qu'ils adhèrent à notre projet. On est quand même à des pourcentage proches de 2012. Mais notre façon de faire de la politique est de nature à mobiliser les abstentionnistes" qui sont issus "de tous les bords" selon Mickaël Nogal.

Les affaires (des attachés parlementaires européens du Modem ou l'enquête préliminaire concernant Richard Ferrand) ont-elles eu un impact? Le porte-parole des marcheurs esquive : "Oh il a fait très chaud hier, beaucoup de gens sont partis à la mer..." Alors où sont les réserves de voix pour LREM au second tour ? "Un peu partout, estime Mickaël Nogal, tous les progressistes qui veulent faire réussir la France doivent voter pour nous"

Le programme et les ordonnances?

A droite comme à gauche, les candidats macronistes sont accusés d'être novices et peu clairs sur le programme du gouvernement Philippe. Mickaël Nogal : "Les députés vont d'abord se mettre au travail. L'éducation ou la sécurité sont des enjeux importants". Que feront-ils concernant la fusion du Conseil départemental et Toulouse métropole voulue par le Président de la république? "La méthode Macron c'est la concertation avec tous les acteurs, donc nous consulterons. Il y aura un débat avec le département et les élus". Est-il gêné de voir ses pouvoirs de député restreints par la procédure des ordonnances? Le porte-parole de LREM : "Il faut expliquer aux gens : avant de prendre une ordonnance sur un sujet précis , les parlementaires seront consultés et ça n'empêche pas le gouvernement d'entendre les syndicats et les parties prenantes".

Au Parti socialiste : "faire un inventaire sans concession"

Sébastien Vincini enregistre la défaite. De neuf députés (puis 8 avec le départ de Monique Iborra vers Emmanuel Macron) il ne reste plus rien ou presque. Seul Joël Aviragnet est au second tour face à Bernard Montsarrat dans le sud. "L'espace du PS c'est le progressisme social, il faut repenser une formation politique, ses relais nationaux, d'autres moyens citoyens (...) mais il est trop tôt pour dire si les partis doivent se fondre"

Le PS a-t-il été victime d'un problème de méthode, faisant campagne en comptant sur les élus comme relais? Le premier fédéral du PS31 ne répond pas directement : "Aujourd'hui l'ancrage local, la notoriété, le bilan n'ont pas été appréciés. Je suis triste pour beaucoup de députés. On a beaucoup de travail. L"union ne peut pas se faire dans les appels au rassemblement ou les incantations. Il faut retrouver un esprit."

Pour le second tour : "Nous appelons à faire barrage au FN" lance Sébastien Vincini qui ajoute : "pour les autres circonscriptions : pas de consigne".

Une assemblée nationale très largement En Marche, est-ce que cela inquiète Sébastien Vincini : "On passe d'une Assemblée démocratique à une république bonapartiste, avec une assemblée de la pensée unique. Il n'y aura ni de droite consctructive ni de gauche constructive. Pour faire vivre la démocratie on passera par d'autres moyens".