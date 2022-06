Législatives en Haute-Saône : suivez le débat du second tour sur la 2e circonscription

Avant le second tour des législatives, dimanche 19 juin, France Bleu Belfort vous propose des débats entre les candidats dans quatre circonscriptions du Nord Franche-Comté. Ce jeudi, focus sur la 2e circonscription de Haute-Saône avec Emeric Salmon (RN) et le sortant Christophe Lejeune (Ensemble).

France Bleu Belfort Montbéliard organise quatre débats de l'entre-deux-tours des élections législatives, en partenariat avec L'Est Républicain. Rendez-vous sur l'antenne entre 18h et 18h35. Dimanche 19 juin, les électeurs franc-comtois auront à départager des duels dans toutes les circonscriptions du Nord Franche-Comté.

Ce jeudi, le débat porte sur la 2e circonscription de Haute-Saône. Les candidats sont :

Emeric Salmon du Rassemblement national, qui a recueilli au 1er tour 32,98% des voix

Christophe Lejeune, député sortant, de la majorité présidentielle (Ensemble) qui a obtenu 25,69%

Dans la circonscription, le taux de participation avait été très légèrement supérieur à la moitié des inscrits (50,8%).

Suivez le débat sur France Bleu Belfort Montbéliard

Les candidats sont interrogés par Wassila Guittoune de France Bleu et Patricia Louis de L'Est Républicain.

Les enjeux dans la 2e circonscription de Haute-Saône

Au des résultats du premier tour des législatives et de ceux de la présidentielle, on constate que le Rassemblement national n’a jamais autant convaincu les Haut-Saônois. Au second tour de la présidentielle, 59 % des électeurs ont voté Marine Le Pen. La 2e circonscription connait une montée en puissance du vote RN : entre le premier tour des législatives de 2017 et celui de la semaine dernière, le parti a gagné plus de 5.400 électeurs.

Au contraire, le député LREM sortant, Christophe Lejeune, a perdu 3.500 voix en cinq ans. Pour convaincre de nouveau les électeurs, le député de la majorité présidentielle veut, dit-il, défendre ses cinq années de mandat, mais surtout son ancrage en Haute-Saône, lui qui a été maire de Bandoncourt, et qui est toujours conseiller municipal.

De son côté, Emeric Salmon reconnait qu’il est un parachuté, mais ce salarié du RN promet, quoiqu'il arrive, qu'il s'installera dans la région. Cet ancien informaticien explique que, s'il ne gagne pas, ce sera peut-être la fois suivante et qu'il existe un terreau pour conquérir des voix.