Législatives en Haute-Savoie : découvrez les 10 candidats sur la première circonscription

On vote pour élire notre député.e les 12 et 19 juin prochain. Pendant deux semaines, France Bleu Pays de Savoie vous présente chaque jour en matinale l'une des 10 circonscriptions des Pays de Savoie : il y a 4 circonscriptions en Savoie (43 candidats) et 6 circonscriptions en Haute-Savoie (72 candidats). Ce lundi gros plan sur la première circonscription de Haute-Savoie (151.000 habitants) qui va de l'Albanais (Rumilly) jusqu'à Annecy-le-Vieux, en passant par Thorens-Glières et la Balme-de-Sillingy. 10 candidats (avec leur suppléant) se présentent pour ces Législatives 2022 (contre 18 en 2017).

Véronique RIOTTON et Roland LOMBARD Ensemble! députée sortante LREM

Aurélia PATTY GOMILIA et Anthony GRANGER, LR candidats de la droite soutenus par le centre

Franck BUHLER et Paul-Romain DEMOULINS Droite souverainiste (Debout la France)

William GIRARD-DESPROLET et Denise BERNARD Mouvement autonomiste Sabaudia (régionaliste)

Anne-Sophie BATA et Camille BATA Parti animaliste

Daniel Salem CHIAD et Souad CHIAD Divers (sans étiquette)

Didier JOUFFREY et Jean-Luc FOL Rassemblement national

Anne-Valérie DUVAL et Témistocle GIONA (Nupes La France Insoumise)

Guillaume JAMBARD et Cécile GUILLERMAIN Reconquête!

et Cécile GUILLERMAIN Reconquête! Jacques MATTEI et Isabelle CARDOT Lutte ouvrière