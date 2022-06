Législatives en Haute-Savoie : "Nous sommes une opposition responsable" dit la députée LR Virginie Duby-Muller

Après ce second tour des élections législatives, dimanche soir, l'un des enseignements c'est le retour de la droite. Après avoir rassemblé moins de 5% des voix à l'élection présidentielle, le parti Les Républicains décroche 61 sièges à l'Assemblée nationale, dont un tiers issus de la seule région Auvergne-Rhône-Alpes (19 députés AURA). Parmi eux, la député LR de la 4e circonscription de Haute-Savoie, Virginie Duby-Muller. Elle était notre invitée ce lundi matin.

C'est votre troisième mandat, élue députée depuis 2012, vous obtenez 67 % des voix. Quelle est, selon vous, votre force ?

Virginie Duby-Muller : J'ai fait une campagne en restant droit dans mes bottes et je crois que c'est ce qui a payé, avec le résultat que j'ai obtenu hier soir et une très nette majorité. Je remercie les électeurs qui m'ont accordé leur confiance et j'ai bénéficié d'un très fort report des voix lors de ce second tour.

Vous aviez fait campagne sur votre bilan

J'ai beaucoup parlé de mon bilan, de mon ancrage. Les gens me connaissent et je pense qu'ils voulaient des élus proches d'eux, accessibles, qui ont obtenu des résultats, ce qui a été mon cas. Finalement, c'est ma personne qui a été élue. Au delà de mon étiquette politique, je suis une personnalité ouverte et non clivante et c'est ce qui a payé à travers ce résultat.

Dans la nouvelle assemblée, il y aura 61 sièges pour les députés Les Républicains. Comment vous voyez votre rôle ?

On voit que le résultat, qui est un désaveu très fort de la politique d'Emmanuel Macron. Il gagne à peine 245 députés, donc même pas la majorité relative. Il sera obligé de composer pour faire passer un certain nombre de textes. Pour ma part, je n'ai jamais été dans une opposition systématique et stérile. Je suis quelqu'un de très pragmatique et donc nous examinerons les textes au cas par cas, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous sommes une opposition responsable. Nous aspirons à être un parti de gouvernement, donc il faudra regarder les choses au cas par cas. Donc, dès cette semaine, nous allons nous retrouver, les députés Les Républicains, pour justement définir notre ligne dans cette nouvelle assemblée. Mais compte tenu du contexte international et national, nous avons le devoir, je pense, d'être responsable pour l'avenir du pays.

Vous êtes moins ferme que votre président, le président de groupe Christian Jacob, qui a affirmé que Les Républicains resteront dans l'opposition ?

Moi, je ne suis pas favorable à un accord de gouvernement, donc on est sur la même ligne. Et, comme il l'a dit, pendant cinq ans, nous avons examiné les textes au cas par cas et lorsqu'ils allaient dans le bon sens, nous les avons voté. Nous sommes, encore une fois, dans une opposition constructive et c'est ainsi que je souhaite continuer de travailler. Et pour ma part, comme je le disais, j'ai été élue surtout sur mon équation personnelle. Donc aujourd'hui, je suis une députée libre.