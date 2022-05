Législatives en Haute-Vienne : le PS vote contre l'accord mais LFI espère convaincre les militants

Après cinq heures de débat, le conseil national du parti socialiste a voté ce jeudi soir l'accord avec la France Insoumise en vue des élections législatives. Plus de 62% des votants ont dit "oui" au texte contesté par de nombreux élus et militants du parti.

Un choix cornélien et finalement un choix différent en Haute-Vienne où la fédération s'est prononcée contre, "une décision collective de la fédération socialiste de la Haute-Vienne. Pour des raisons qui sont programmatiques et pour des raisons de représentation territoriale", explique ce vendredi la première secrétaire fédérale Gulsen Yildirim, "pour le Limousin, il n'y a qu'une seule circonscription réservée au Parti socialiste et je trouve que c'est en décalage avec l'ancrage local du Parti socialiste".

Gulsen Yildirim, première secrétaire fédérale du PS en Haute-Vienne Copier

Une seule circonscription pour les socialistes en Limousin

Dans l'accord national, une seule circonscription sera réservée à un candidat issu du PS. Il s'agit de la 2e de la Haute-Vienne sur laquelle se présentera Stéphane Delautrette, maire des Cars, président de l'association des maires de Haute-Vienne et conseiller départemental de Saint-Yrieix-la Perche.

Malgré tout, elle l'assure l'accord sera respecté et c'est d'ailleurs ce que retient Damien Maudet, co-chef de file de l'Union populaire en Haute-Vienne et candidat sur la 1re circonscription : "C'est normal qu'il y ait du débat au parti socialiste. Mais moi, je retiens surtout qu'elle a dit qu'elle appliquerait la décision nationale et qu'en plus il fallait qu'on discute. Donc je pense que dans les jours à venir, que ce soit avec elle, le parti communiste, les verts et toutes les autres personnes qui veulent nous rejoindre, il faut qu'on se rappelle et on discutera."

Damien Maudet, co-chef de file de l'Union populaire en Haute-Vienne et candidat sur la 1ère circonscription Copier

Le candidat insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une fusion : "On a des accords, on a des désaccords et c'est normal. Mais aujourd'hui, on porte un programme qui va changer la vie des gens. C'est à dire mettre le Smic à 1 400 euros dès le mois de juillet, la retraite à 60 ans et bloquer les prix à 1,40 euro par exemple pour le carburant. J'espère que ça, ça peut convaincre les militants de faire campagne."