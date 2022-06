Législatives en Seine-Et-Marne : La Nupes en force, percée du RN

La Nupes place donc sept candidats au second tour des Législatives sur les onze circonscriptions. Olivier Faure, Premier secrétaire du PS, arrive largement en tête de la 11e circonscription, avec 46,90% des suffrages. Il affrontera au second tour la candidate de la majorité présidentielle Charlyne Péculier (Ensemble), qui recueille 22,03% des voix. Score élevé également pour Maxime Laisney dans la 10e circonscription avec 37,15%.

Franck Riester à la lutte avec un candidat RN

Il fait partie des candidats surveillés comme le lait sur le feu, car sa place au gouvernement est en jeu. Le ministre du commerce extérieur, Franck Riester, arrive de peu en tête avec 29,27%, dans la cinquième circonscription. Le candidat RN François Lenormand le talonne. Le rassemblement National qui réalise une percée en plaçant quatre candidats au second tour. Aymeric Durox, secrétaire départemental du parti arrive même en tête (30,73%) dans la 4e circonscription.

Deux candidats LR au second tour

Le parti présidentiel, Ensemble, qui avait remporté 5 circonscriptions en 2017, n'a qualifié que deux candidats pour le second tour. Quant au parti les Républicains, deux candidats sont qualifiés pour le second tour, Jean-Louis Thiériot et Isabelle Perigault dans les 3e et 4e circonscriptions.

Enfin, les deux candidats Reconquête, les ex-Gilets jaunes Philippe Dervaux (10e) et Brigitte Lapeyronie (11e) ne dépassent pas les 4%.

Pour voir tous les résultats en Seine-Et-Marne, il suffit de choisir sa circonscription: