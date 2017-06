Législatives en Ile-de-France : participation en baisse à la mi-journée dans les bureaux de vote franciliens

Pour le second tour des élections législatives, le taux de participation à midi dans les bureaux de vote parisiens atteint 10,35 %, en baisse par rapport à 2012. Dans le Val d-Oise et en Seine-et-Marne, ça baisse également.

Combien d'électeurs vont répondre à l'appel aux urnes de ce 18 juin ? La participation est l'un des enjeux majeurs de ce second tour des élections législatives après un taux d'abstention record lors du premier tour. Au niveau national, à la mi-journée, le taux de participation du second tour est de 17,75 % selon le ministère de l'Intérieur, en net recul par rapport au second tour des législatives de 2012.

#Législatives2017 17.75 % : taux de participation à 12h pour le 2d tour en 🇫🇷 métropolitaine (21,41 % en 2012 et 22,89 % en 2007) pic.twitter.com/nbeZ6CQFQe — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) June 18, 2017

A Paris, le taux de participation est également en baisse par rapport à 2012. A midi, il est de 10,37 % dans les bureaux de vote parisiens, contre 13,35 % à la même heure lors du second tour des législatives de 2012.

Grosse chute dans le Val d'Oise avec seulement 13,26% de participation. En 2012, le taux à la même heure était de 17,93%. En Seine-et-Marne, c'est un tout petit peu mieux avec 17,22% contre 18,43 lors du second tour en 2012.

