Législatives en Ille-et-Vilaine: Hind Saoud pour la Majorité présidentielle veut rassembler et non stigmatiser

A trois jours du second tour des législatives, la parole à Hind Saoud candidate de la majorité présidentielle Ensemble dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine.

On vote dimanche 19 juin pour le second tour des législatives. Dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine, un duel verra s'opposer Frédéric Mathieu candidat de la NUPES, qui a totalisé 39.27%, à Hind Saoud, pour la majorité présidentielle Ensemble, qui a recueilli 32.7% des suffrages.

France Bleu Armorique : Hind Saoud, qui voulez-vous convaincre de voter pour vous dimanche prochain? D'abord les abstentionnistes?

Hind Saoud : D'abord, je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance lors de ce premier tour. Aujourd'hui, je souhaite poursuivre mon objectif qui est de rassembler l'ensemble des habitants de cette circonscription et l'ensemble des acteurs qui œuvrent aussi au quotidien, ainsi que les élus. Je compte bien évidemment aussi et ce depuis le départ, convaincre les abstentionnistes. C'est un combat démocratique d'aller chercher aussi les gens, les convaincre à voter. C'est un combat partagé par l'ensemble des personnes qui s'engagent. Je veux aussi convaincre que je suis celle qui rassemble, qui unit. Que ça soit dans les quartiers, que ce soit hors de Rennes, que ça soit l'ensemble des habitants, quel que soit leur statut. Je ne veux pas être dans cette opposition entre les citoyens, entre entre les territoires. Je souhaite aussi remercier les candidats qui n'ont pas été qualifiés lors de ce premier tour et qui aujourd'hui me font confiance.

FBA : Il y en a deux déjà: le candidat de la droite et du centre, et celui du mouvement écologiste indépendant. Et que dites vous aux électeurs du RN qui étaient 9% dans la première circonscription d'Ille-et-Vilaine?

Hind Saoud : Moi, je parle à tout le monde. L'objectif, c'est quand même d'avoir cette relation directe avec l'ensemble des citoyens et d'entendre aussi leurs préoccupations et attentes. Je reste donc dans cet objectif vraiment d'unir les Français et c'est un objectif qui est essentiel aujourd'hui dans cette société qui est en train d'être fracturée et où on oppose les personnes.

FBA : Vous vous présentez comme une femme de gauche, ancienne socialiste d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous différencie du candidat de la NUPES, Frédéric Mathieu alors?

Hind Saoud : Moi, je ne renie pas mon passé et je souhaite parler de mon expérience d'élue locale. Lorsqu'on est élue locale à la Ville et à la région Bretagne, on travaille avec tout le monde pour emmener les citoyens et les acteurs économiques, sociaux, associatifs, dans un travail commun autour de l'intérêt général. Donc moi, je serai toujours dans cet objectif là de rassembler et de ne pas stigmatiser les gens, qu'ils soient écologistes, qu'ils soient issus de la droite, qu'ils soient issus aussi de mouvements régionalistes. C'est vraiment un objectif pour moi.

FBA : L'une des préoccupations majeures des Français actuellement, c'est le pouvoir d'achat. On parle de hausse des salaires, des retraites et la NUPES propose un SMIC à 1 500 € net. Vous n'êtes pas d'accord? Que faire pour améliorer le quotidien des Français?

Hind Saoud : Nous avons un objectif à nous aussi. On a un programme en direction du pouvoir d'achat. Le gouvernement a déjà agi précédemment. On souhaite poursuivre par rapport à l'enjeu autour de l'inflation qui touche tout le monde mais plus encore les plus précaires, les retraités. Nous avons pris conscience aussi de cela. Nous proposons donc l'indexation des retraites sur l'inflation, une revalorisation aussi de l'indice des fonctionnaires. C'est aussi une attention particulière par rapport à ceux qui sont précaires et donc une revalorisation des minima sociaux avec des actions d'urgence. Je pense par exemple au chèque alimentaire qui va être destiné aux personnes les plus précaires dans un premier temps, celles qui doit faire face à l'augmentation du coût des prix de l'alimentation.

FBA : Ce sera dès cet été?

Hind Saoud : Oui dès cet été, une grande loi va être adoptée par le gouvernement que les parlementaires viendront amender. Et demain, si je suis député, je prendrai pleinement mes responsabilités en prenant en compte aussi ce que les citoyens m'ont dit sur le terrain durant cette campagne.

FBA : Autre préoccupation le réchauffement climatique. Quelle serait la grande mesure que vous proposeriez si vous êtes élue dimanche prochain députée?

Hind Saoud : Alors, tout d'abord, il y a eu un engagement fort de la part du président de la République en nommant une Première Ministre qui aura en charge cet enjeu là autour d'une planification écologique assez importante. Donc, tous les ministères seront concernés. Ils vont être mobilisés autour d'investissements, de changement aussi. Cela représente 10 milliards d'euros qui seront consacrés à cette transition écologique. Et aussi 500 millions d'ores et déjà qui vont être mobilisés, par exemple pour faire face aux vagues de chaleur et aider les villes à créer des îlots de fraîcheur.