Législatives en Ille-et-Vilaine : "Il va falloir composer", pour Laurence Maillart-Méhaignerie (Ensemble!)

"Je pense que c'est le travail et l'engagement qui payent", analyse ce lundi matin Laurence Maillart-Méhaignerie. La député sortante (Ensemble!) est réélue sur la seconde circonscription d'Ille-et-Vilaine. Invitée de la matinale de France Bleu Armorique, celle qui a obtenu 51,8% face à Tristan Lahais (Nupes) réagit aux résultats locaux et nationaux de la majorité présidentielle.

Une victoire après une campagne difficile, c'est ce que vous diriez ce matin ?

C'est une campagne active, je dirais, qui nous a conduit surtout, à se déployer beaucoup sur le terrain avec en face un adversaire qui était aussi extrêmement actif. On a bien senti cette poussée forte pour cette coalition de gauche et des électeurs un peu perdus dans cet environnement. Il fallait aussi réaffirmer les positions et puis aller chercher les abstentionnistes et les électeurs qui avaient besoin aussi d'être en contact direct avec les candidats.

Vous êtes la seule députée Ensemble! qui passe finalement, sur les quatre circonscriptions rennaises. Soulagée aussi un peu ?

Oui, bien sûr. On voit bien que c'est aussi un vote assez urbain, mais j'ai toujours eu bien sûr en tête pendant ce mandat, d'avoir 25 communes dans la circonscription, dont des petites communes rurales, et c'est ce lien qui est aussi fort et à préserver. Ce ne sont pas les mêmes attentes quand on habite en centre ville de Rennes et quand on habite à Lanrigan, à une trentaine de kilomètres de Rennes. Ce sont des enjeux qu'il faut savoir représenter et des habitants qu'il faut savoir représenter en fonction des territoires dans lesquels ils habitent.

Un mot de ces défaites, en Bretagne, de deux personnages de la macronie. Florian Bachelier dans la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine et Richard Ferrand, qui était le président de l'Assemblée nationale, ont tous deux perdu hier.

Oui, c'est une très grande surprise. Evidemment je suis triste pour les collègues qui n'ont pas été réélus, à la fois en Bretagne, mais aussi dans la France entière. Certains même, étaient devenus des amis. Donc, c'est effectivement un matin un peu sombre par rapport à eux. Il faut regarder dans les circonscriptions au cas par cas les forces en présence, les reports de voix. Il faut aussi savoir qui était aussi face au face aux sortants. Je pense qu'il y a eu aussi un effet de coalition contre ceux qui représentent la majorité présidentielle et surtout le président de la République à certains endroits, dans certains territoires, mais évidemment pas tous. Il y a l'encrage local qui a beaucoup compté aussi pour permettre aux députés sortants, et en Bretagne, on en a quand même un certain nombre, d'être réélus confortablement. Je pense que c'est le travail et l'engagement aussi qui payent, et puis le sérieux et le crédit acquis au fil au fil du mandat.

Ensemble! n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Qu'est ce qui va se passer? Vous aller travailler avec les Républicains ? Vous allez essayer de faire des compromis?

Ces dernières années on avait la majorité relative, on n'avait plus de majorité absolue. C'est une situation inédite qu'un président soit réélu pour un second mandat et qu'il ait une majorité relative. Il va falloir composer. Il va falloir aller chercher des alliances.

Mais où les alliances ? Les Républicains plutôt que la gauche ?

Pour le moment, je suis bien incapable de vous le dire. Il faut voir aussi dans quel état d'esprit les oppositions se présentent. Pour faire des alliances, il faut être deux, voire trois et plus si possible, tout ça va se définir un peu cette semaine dans les rapports de forces en présence et les discussions entre les groupes parlementaires.

Comment voyez-vous l'arrivée de 89 députés du Rassemblement National à l'Assemblée nationale?

Je n'ai qu'une chose à dire, si ce n'est bien sûr l'échec. Mais c'est aussi en même temps une représentation du vote qui a eu lieu pendant la présidentielle. Moi je regrette surtout vraiment le recul des femmes en nombre à l'Assemblée nationale, qui est un recul assez significatif alors qu'il y avait vraiment une conquête, on s'orientait vers presque la parité et là il y a un recul et je trouve que c'est un mauvais signal envoyé.

Vous étiez présidente de la commission développement durable et aménagement du territoire. Vous pensez rester au moins dans cette commission?

J'aimerais bien continuer à travailler sur ces dossiers là à l'Assemblée nationale. A ce jour, je ne suis pas capable de vous dire si je continuerais ou pas ou si je me représenterais pour être présidente de commission. Je rappelle, c'est un vote qui s'opère, donc je suis bien incapable de vous dire aujourd'hui.