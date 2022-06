Législatives en Ille-et-Vilaine : le député sortant Florian Bachelier (LREM), "pas déçu", mais "inquiet"

"Si on n'arrive pas à mobiliser, à avoir plus de participation à une élection aussi importante, c'est que collectivement, on n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux", estime ce lundi matin Florian Bachelier, sur France Bleu Armorique. Le député La République En Marche sortant, candidat à sa réélection sur la huitième circonscription d'Ille-et-Vilaine, était l'invité de la rédaction, au lendemain du premier tour des élections législatives. Il est en ballottage défavorable en vue du second tour, arrivant deuxième avec 32,2% des suffrages, loin derrière les 45,7% du candidat de la Nupes (Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale) Mickaël Bouloux.

On vous imagine forcément déçu ce matin ?

Déçu, un peu pour moi et mon équipe, parce que ça fait cinq ans qu'on travaille d'arrache pied sept jours sur sept et dix neuf heures par jour. On a tout donné et on va continuer à le faire pendant la campagne. Après, on ne s'attendait pas à être premier, on a regardé l'arithmétique du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat de la Nupes, sur la 8ème est un peu en dessous de ce à quoi pouvait prétendre la Nupes au niveau national, mais cela rejoint d'ailleurs les scores du niveau national. Je ne suis pas déçu, le moment n'est pas à cela. Je suis inquiet, pas pour moi à titre personnel, mais pour mon pays, pour ma région, la Bretagne. Je veux croire qu'il y aura une mobilisation beaucoup plus forte, parce que c'est ça, l'enseignement d'hier. C'est une défaite collective. Si on n'arrive pas à mobiliser, à avoir plus de participation à une élection aussi importante, c'est que collectivement, on n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux. Donc moi, je vais me battre. Je suis déterminé avec mes équipes pour cinq jours, pour aller convaincre, peut-être pour débattre aussi, parce que l'on n'a pas réussi à débattre pour l'instant avec mon adversaire de la Nupes, pour expliquer ce que sont les bilans des uns et des autres, les projets des uns et des autres, avec deux visions de la France.

La prime au sortant n'a pas joué.

C'est mathématiquement, le calque, entre guillemets, un peu moins disant d'ailleurs, de l'élection présidentielle. Après, si vous voulez me faire dire que j'aurais préféré être premier, oui, clairement, j'aurais même préféré passer hier directement.

Comment vous expliquez ce revers ? 13 points derrière, quand même.

J'ai bien l'impression que vous insistez sur ce point. Moi, je suis pas là. Il y a cinq jours pour essayer de débattre, peut-être sur le service public audiovisuel elle aussi. On aura peut être des débats organisés sur les médias locaux, peut être par France Bleu dans les prochains jours. Il y en a pas eu sur les deux dernières semaines. Mickaël Bouloux, a refusé les débats devant Le Télégramme, devant le Mensuel de Rennes, devant Ouest-France, notamment aussi devant l'Union des entreprises (NDLR : Florian Bachelier et Mickaël Bouloux ont tous deux participé au débat France Bleu-France 3, le 18 mai dernier, vidéo ci-dessous).

Cela me paraît important. Ce n'est pas mon état d'esprit ce matin, à titre personnel, c'est ce qu'on veut pour les entrepreneurs bretons, les agriculteurs bretons, les chercheurs, les enseignants et les étudiants, les retraités bretons. Il va y avoir deux projets, deux visions de la société qui vont s'affronter sur cinq jours.

Mais il n'y a rien à remettre en cause, ce n'est un avertissement, par exemple, qui est adressé à Emmanuel Macron ?

C'est le juge de paix l'électeur, donc à chaque élection, vous prenez une leçon, systématiquement. La politique, c'est l'humilité quotidienne. Nous, on a développé depuis le début tout un système qui nous permet de nous reposer sur des expertises et des expériences en local. C'est comme cela qu'on a nourri nos réflexions, c'est comme cela qu'on a corrigé aussi parfois des dispositifs qui semblaient être des bonnes idées et qui, au final, n'étaient pas aussi aussi bonnes que ça. Et après, ce sont les grands enjeux qu'il y a devant nous, c'est ce sur quoi je vais me concentrer, que ce soit les enjeux de souveraineté alimentaire, industrielle, un grand service public du soin, de la santé, de l'accompagnement, sur le grand âge, le handicap physique, le handicap mental. Sur tous ces sujets, il y a des bilans : le bilan de la majorité présidentielle et celui de la France insoumise. Moi, j'invite les uns et les autres à aller consulter les programmes et les bilans et puis de choisir. Moi, je crois que, d'une part, le président de la République a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale, la France a besoin d'une assemblée majoritaire du côté du président de la République, et puis, on a besoin d'un député qui ne soit pas d'extrême gauche, me semble t il, mais plutôt du côté de la majorité présidentielle.

Là vous parlez du maire socialiste du Rheu, c'est cela ?

Je parle de l'adversaire qui s'est mis sous Nupes, qui était "Hidalgiste" il y a quelques semaines, qui désormais dit à peu près l'inverse de ce qu'il disait il y a six semaines sur l'Europe, sur l'Ukraine, sur toute une série de sujets qui sont d'importance vitale pour les Bretons.

Vous allez organiser votre semaine comment ? Notamment pour chasser les abstentionnistes étaient évidemment très nombreux ?

Alors moi, je ne chasse personne. Je vais aller convaincre avec les 400 militants qui sont avec moi, avec l'ensemble des réseaux qui derrière moi, qui me soutiennent. Encore une fois. Qu'est ce qui fait que plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé ? Cela veut dire encore une fois que l'on n'a peut être pas été assez convaincants, assez clairs. Là, le match est clarifié, c'est au moins l'intérêt du premier tour. Il y a le choix entre un candidat d'extrême gauche et moi, donc c'est ça qu'il va falloir expliquer.