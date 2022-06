Législatives en Ille-et-Vilaine : la majorité présidentielle peut-elle conserver ses sièges ?

"La majorité présidentielle est plutôt bien placée pour conserver une majorité de sièges en Ille et Vilaine, mais on surveillera au moins deux circonscriptions où il peut y avoir du suspens" indique Thomas Frinault, politologue, maître de conférences en science politique à l’université Rennes 2. Il analyse pour France Bleu Armorique les enjeux de ces législatives.

Rien n'est joué pour Florian Bachelier, député et premier questeur de l'Assemblée nationale

Dans la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, Florian Bachelier a été élu en 2017. Il est aussi aujourd'hui premier questeur à l'Assemblée Nationale. "Mais si on regarde les résultats du premier tour de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron est arrivé quasiment à parfaite égalité, à quelques voix près, avec Jean-Luc Mélenchon. C'est la seule circonscription dans cette configuration en Bretagne. Or, quand on regarde le réservoir de voix pour la gauche, on se rend compte qu'il est plus important que celui de la majorité présidentielle. Paradoxalement, celui qui peut apparaître comme l'un des députés les plus connus, les mieux établis de Bretagne, est aussi celui qui est dans une circonscription relativement ouverte."

A Saint-Malo, LR-UDI pourrait perdre son dernier siège en Ille-et-Vilaine

Dans la 7ème circonscription, celle de Saint-Malo, Gilles Lurton avait été élu député LR en 2017, mais en 2020, il est devenu maire de Saint-Malo. Il a cédé son siège à son suppléant, Jean-Luc Bourgeaux. Aujourd'hui, c'est ce dernier qui repart. Mais il a choisi pour suppléant, le maire de Saint-Malo ! Face à lui, il y a 16 autres candidats dont Anne Le Gagne. Il faut se souvenir qu'aux élections municipales de Saint-Malo, il y avait une autre liste à droite qui était conduite par Anne Le Gagne. Elle est donc devenue la leader de l'opposition municipale malouine Et c'est elle qui a été investie par la majorité présidentielle. Nous avons donc un match retour des municipales. On sait aussi que la majorité présidentielle, réussit assez bien dans les villes bretonnes. Je dirais avec un tempérament politique de centre droit comme Vannes, comme Saint-Malo. Donc il y a une vraie menace pour la coalition LR-UDI de perdre son dernier bastion départemental en Ille et Vilaine.

Dans les autres circonscriptions du département, il y a peu de suspens, mais parfois des situations singulières. Dans la circonscription de Fougères, "Thierry Benoit est de nouveau candidat. Mais cette fois, il part sous la bannière Ensemble la majorité présidentielle, alors qu'il avait été élu en 2017, avec l'étiquette UDI . Pour ces législatives, il prend en quelque sorte une assurance politique." Dans la circonscription de Redon, le marcheur Gael le Bohec a choisi de ne pas se représenter. C'est sa suppléante Anne Patault qui est candidate.

Dans la première circonscription, Mostapha Laabid ayant été condamné, la situation est inédite par rapport à 2017. La Majorité présidentielle a investi Hind Saoud. Elle est face à 13 autres candidats dont l'Insoumis Fréderic Mathieu. Cette première circonscription fait partie de celle qui ont été réservées à la France Insoumise, dans le cadre de l'accord de la NUPES, la nouvelle union populaire, écologique et sociale.