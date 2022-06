Législatives en Ille-et-Vilaine : Mickaël Bouloux (NUPES) veut lutter contre "l'urgence sociale et climatique"

Avant le second des élections législatives dimanche 19 juin, Mickaël Bouloux candidat de la NUPES pour la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine répond aux questions de France Bleu Armorique.

Dimanche 19 juin, c'est le 2ème tour des législatives. Dans la 8ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, il reste deux candidats en lice. Florian Bachelier, député Marcheur sortant, premier questeur de l'Assemblée nationale, et Mickaël Bouloux, maire PS du Rheu et candidat de la NUPES.

France Bleu Armorique : Mickaël Bouloux vous êtes arrivé largement en tête du premier tour avec 45,7 % des voix face au sortant Florian Bachelier qui a obtenu 32,2 % des suffrages. Vous êtes satisfait? Surpris aussi peut-être de ce score?

Mickaël Bouloux : Non, je ne suis pas vraiment surpris, je pense que la force de l'union conjuguée avec une candidature avec ma suppléante Marie Ducamin (maire socialiste de Saint-Jacques-de-la-Lande), nous sommes deux maires, donc de deux élus ancrés sur le territoire. Et je remercie les plus de 22 000 électrices et électeurs qui ont porté leurs suffrages sur notre binôme.

FBA : Les abstentionnistes aussi, ont été nombreux dimanche dernier, vous les appelez à se mobiliser pour dimanche prochain?

Mickaël Bouloux : L'abstention a été moins importante sur cette huitième circonscription en particulier. Mais on a un enjeu, notamment dans l'électorat jeune. C'est ce qu'on s'attèle à faire depuis un mois, mais encore plus cette semaine pour aller chercher justement les abstentionnistes. Et je crois que la dynamique qui a été créée au premier tour peut aussi inciter certains à aller voter dimanche prochain.

FBA : Et cette campagne d'entre-deux tours, comme vous l'a qualifiée? Elle est un peu tendue avec votre adversaire, Florian Bachelier, qui vous qualifie sur notre antenne de candidat de l'extrême gauche.

Mickaël Bouloux : Elle est tendue de son côté. Qui peut le croire? Je suis maire socialiste du Rheu depuis sept ans.

FBA : Et candidat de la NUPES allié à la France insoumise notamment.

Mickaël Bouloux : Mais personne sur mon territoire ne m'a jamais parlé d'extrémisme quand j'inaugure une école, quand j'inaugure une cantine scolaire. Voilà, soyons sérieux. Moi, ce que je trouve extrême, c'est la misère dans ce pays, c'est la violence sociale, c'est le réchauffement climatique. Voilà ce qui est extrême dans ce pays.

FBA : Quelles sont vos réponses justement, comment vous comptez répondre à ces deux priorités, le pouvoir d'achat, et le réchauffement climatique? On annonce des températures assez incroyable pour la Bretagne dans les prochains jours.

Mickaël Bouloux : Je trouve ça très bien qu'on aborde ces deux sujets. Parce que d'abord, il y a cette urgence sociale, parce qu'on ne pourra pas traiter le réchauffement climatique et les efforts que ça va demander si on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, surtout les plus défavorisés. Donc nous, on a un programme avec un blocage de prix des produits de première nécessité sur l'énergie, notamment sur l'eau pour qu'on puisse retrouver de la dignité. Il y a aussi la revalorisation du travail avec le SMIC à 1 500 € nets, parce qu'on ne veut pas être dans l'aumône, on veut que le salaire paie.

FBA : A ce sujet, vos adversaires disent que c'est bien d'afficher 1 500 € pour le SMIC, mais qu'en fait les petites entreprises par exemple ne pourront pas le faire?

Mickaël Bouloux : Alors bien sûr, il faudra aider les plus petites entreprises à le faire, mais je crois que c'est possible. Et puis surtout, comme on va peut-être finir avec une inflation proche de deux chiffres, il faut revaloriser parce que sinon, on paupérise toute une partie de la population. Du coup, il y a moins de travail pour les entreprises. Donc c'est quelque chose qui a un effet gagnant gagnant pour le carnet de commandes des entreprises.

FBA : Et sur le réchauffement climatique? Le gouvernement parle de faire des îlots de fraicheur dans les villes par exemple.

Mickaël Bouloux : C'est bien, mais en fait, c'est ce que nous, élus locaux, faisons déjà depuis longtemps. Nous avons engagé la transition énergétique et écologique sur nos territoires, mais on a besoin de quelque chose qui soit quand même plus structuré. C'est pour ça que nous, on propose une planification écologique réelle. On a un mandat, le dernier mandat de Monsieur Macron, qui était celui de l'inaction climatique alors qu'on voit que le réchauffement climatique, il est là. Vous rappelez vous il y a un mois la forêt de Rennes brûlée en fin de semaine, on va avoir 40 degrés à Rennes. Il nous faut une grande loi sur l'énergie. Moi, député, je participerai et je pousserai une loi sur l'énergie renouvelable. On n'a pas été assez loin. On est très en deçà de nos objectifs. Il faut, ça ne sera pas immédiat, évidemment, mais il faut le faire maintenant pour qu'on puisse enfin sortir du pétrole et qu'on soit en 2030 à -50 % de gaz à effet de serre.

FBA : Vous êtes maire du Rheu. Si vous êtes élu député dimanche, vous allez siéger à l'Assemblée nationale et donc vous ne serez plus maire?

Mickaël Bouloux : Oui, c'est cela, je transmettrai à mon équipe municipale.

Le deuxième tour des élections législatives a lieu dimanche prochain.