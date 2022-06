Législatives en Ille-et-Vilaine : "un rééquilibrage", souligne le politologue breton Thomas Frinault

"La majorité présidentielle en Bretagne, même si elle a quelques défaites significatives, reste quand même, et d'assez loin, la première force politique parlementaire", souligne ce lundi matin le politologue rennais Thomas Frinault, au lendemain du second tour des élections législatives. "La majorité présidentielle aurait aimé avoir les mêmes scores qu'elle a en Bretagne au niveau national."

Le maître de conférence en science politique à Rennes 2, invité à analyser les résultats de ces élections dans la matinale spéciale de France Bleu Armorique, souligne les résultats de la gauche, unie sous la bannière de la Nupes. Elle "progresse un peu. Mais il faut aussi rappeler qu'elle partait de très bas, en 2017, parce qu'elle avait quasiment tout perdu. On voit bien que sa principale satisfaction, c'est ce qui se passe en Ille-et-Vilaine, dans les circonscriptions autour de Rennes. C'est là où on a un rééquilibrage d'ailleurs puisqu'il faut rappeler que sur les huit circonscriptions d'Ille-et-Vilaine, il y en a cinq qui échappent à la majorité présidentielle. C'est vraiment ce qui singularise ce département par rapport au reste de la Bretagne."

Deux poids-lourds de la macronie "out"

"LR-UDI a réussi à maintenir en quelque sorte le bastion malouin", poursuit le politologue Thomas Frinault. "Pour le reste, il y a évidemment les satisfactions en terme de bascule, on pense à la circonscription de Guingamp, qui était une circonscription historiquement ancrée à gauche. La majorité présidentielle l'avait emporté de très très peu en 2017 et là elle rebascule à gauche. On pense aussi à la défaite de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale sortant. Il y a quand même une défaite pas simplement symbolique, une défaite très lourde, et en fait, vous avez deux poids lourds de la macronie en Bretagne qui ont perdu Richard Ferrand et Florian Bachelier dans la huitième circonscription d'Ille-et-Vilaine, qui était quand même le premier questeur de l'Assemblée nationale."

Thomas Frinault souligne que la Bretagne perd aussi deux places centrales dans l'espace politique parlementaire, "puisqu'on avait le président de l'Assemblée nationale et le premier questeur, il n'y en a plus désormais, donc, c'est aussi la question de la représentation des Bretons dans l'espace politique national qui devient tout à fait résiduelle."

Regain de mobilisation du côté de la Nupes

Le scrutin a par ailleurs une nouvelle fois été marqué par une faible mobilisation, avec une abstention qui dépasse les 53% au niveau national. "On a peu voté, après on ne peut pas dire que ce soit contre intuitif. Il faut quand même rappeler qu'en 2017, on a eu un mauvais score participation au premier tour et qu'il était significativement plus mauvais au second. De ce point de vue là, je dirais qu'il y a moins de dépression entre le premier et le second tour", poursuit le maître de conférence en science politique, qui s'interroge également sur l'évolution des électeurs entre le premier et le second tour. "Un électeur frontiste, est-ce qu'il se déplace dans ce second tour avec un duel Nupes-Majorité présidentielle ? Beaucoup préfèrent rester chez eux. Ça veut dire quand même que s'il n'y a pas eu une baisse significative de la participation, cela veut dire qu'il y a quand même des abstentionnistes du premier tour qui probablement se sont mobilisés pour ce second tour."

Enfin, autre enseignement à tirer de ce second tour des élections régionales, "les bons élèves classiques, comme le Morbihan, ont plutôt été abstentionnistes cette fois-ci, alors que les mauvais élèves classiques comme l'Ille-et-Vilaine, là, on a vu quand même un rebond significatif de quelques points et qui a pu jouer dans les résultats", conclut Thomas Frinault.