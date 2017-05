Législatives en Indre-et-Loire : 67 candidats dans 5 circonscriptions

4 députés sortants sur 5 se relancent pour reconquérir leur siège à l'Assemblée Nationale. Face à eux, 63 candidats représentent le spectre large de la vie politique française actuelle. La campagne est très courte, à peine 3 semaines pour convaincre les électeurs.

Seul Philippe Briand, député maire LR de Saint Cyr-sur-loire a préféré renoncer à la députation pour devenir le 1ier président de Tours Métropole Val de Loire. C'est donc son fidèle parmi les fidèles : Fabrice Boigard 1ier adjoint à la Mairie de Saint Cyr et Vice-président du Conseil départemental qui concourra pour l'alliance LR/UDI sur la 5ième circonscription

4 députés sortants dont une "épargnée"

Dans la 1ière circonscription d'Indre-et-Loire, le député socialiste sortant Jean-Patrick Gille va se retrouver entre anciens camarades de section PS avec Philippe Chalumeau pour La République en Marche et Claude Bourdin pour la France Insoumise : 3 candidats qui ont dans un autre temps tous milité au Parti socialiste. Face à eux notamment 2 femmes Céline Ballesteros pour LR/UDI et Laurence Cardonnel pour le FN. Celle-ci aura face à elle un candidat Debout La France, l'ancien allié du second Tour de la Présidentielle. A signaler encore la présence de candidats pour Pour le PCF avec Léonard Léma, pour Lutte Ouvirère avec Anne Brunet, Christophe Dupin pour EELV ou encore Bruno de Jorna pour le collectif "577 pour la France" lancé par le maire de Neuilly-sur-Seine. Au total, 14 candidats dans la 1ière circonscription.

Jean-Patrick Gille député socialiste sortant dans la 1ière circonscription d'indre-et-Loire © Maxppp - Maxppp

Dans la deuxième circonscription, l'Amboisie, la députée LR Claude Greff repart elle-aussi en campagne face à 13 candidats et notamment Daniel Labaronne maire de Bléré et soutien de la première heure d'Emmanuel Macron et Stanislas de La Ruffie Conseiller régional FN. Isabelle Gaudron élue à la Région repart elle aussi en campagne pour le PS. Seront aussi candidats sur cette circonscription, Fabien Coste pour le Front de Gauche, Frédéric Nobileau pour la France Insoumise, Catherine Rudault pour Lutte Ouvière. Au Total aussi dans cette circonscription 14 candidats.

Claude Greff député LR sortante dans la 2ième circonscription d'indre-et-Loire © Maxppp - Maxppp

Marisol Touraine épargnée dans la 3ième circonscription

Dans la troisième circonscription, Marisol Touraine repart donc elle aussi en campagne pour reprendre son siège de députée, qu'elle avait cédé à son suppléant, Jean-marie Beffara, lorsqu'elle avait été nommée Ministre de la santé il y a 5 ans. On le sait maintenant depuis plusieurs jours, l'ancienne ministre socialiste se présentera sous son étiquette PS mais dit aussi vouloir gagner pour la majorité présidentielle. Message entendu puisque dans cette circonscription, la république en Marche ne présente finalement aucun candidat. A droite, c'est la division avec d'un côté, Marc Angenault maire de Loches et artisan du Grand Lochois et face à lui Sophie Auconie, ex députée européenne, conseillère municipale de Tours, venue s'installer à Chambray-les-Tours et qui a reçu l'investiture officielle des LR et de l'UDI pour cette législative. 14 candidats donc sur cette 3ième circonscription.

Marisol Touraine ex Ministre socialiste de la Santé va tenter de reconquérir son siège de député sur la 3ième circonscription d'Indre-et-Loire © Maxppp - Maxppp

Dans la 4ième circonscription, Hervé Novelli sous l'étiquette LR/UDI va tenter de reconquérir son siège de député que lui avait ravi le socialiste frondeur Laurent Baumel. Face à eux, notamment Véronique Péan, la patronne du Front National qui a changé de circonscription entre 2 législatives pour se présenter cette fois sur le Chinonais et Fabienne Colboc pour La République en Marche tentera de surfer sur le résultat de la Présidentielle. 12 candidats cette fois dans cette 4ième circonscription.

Laurent Baumel député socialiste sortant dans la 4ième circonscription d'indre-et-Loire © Maxppp - Maxppp

Philippe Briand sortant mais en campagne pour sa propre succession dans la 5ième circonscription

Philippe Briand député LR sortant dans la 5ième circonscription d'Indre-et-Loire a choisi la présidence de Tours Métropole Val de Loire et ne se représente pas à la députation © Maxppp - Maxppp

Dans la 5ième circonscription, il y a cette fois, un véritable suspense puisque Philippe Briand le député LR sortant a décidé de privilégier sa présidence de Tours Métropole Val de Loire - en fait la loi sur le cumul des mandats l'a contraint à faire un choix. C'est donc Fabrice Boigard qui portera les couleurs LR/UDI sur cette grande 5ième circonscription qui va de Saint Cyr et Fondettes jusqu'à Bourgueil et Saint Nicolas de Bourgueil et jusqu'aux limites de la Sarthe. Sur cette circonscription, Daniel Fraczak fera campagne pour le Front National, il faut se souvenir que lors des départementales, le binôme FN était arrivé en tête au 1ier tour et que pour la Présidenteille 2017 Marine Le Pen a également viré en tête à langeais et sur la quasi totalité des communes de cette circonscription. C'est sabine Thillaye qui a été investie dans cette circonscription pour La République en Marche et Mélanie Fortier élue à la région concourra pour le PS et le PRG. Il y aura au total 13 candidats dans cette circonscription.