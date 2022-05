Législatives en Indre-et-Loire : la propagande électorale d'une candidate retoquée pour une erreur de nom

Chaque campagne électorale apporte aux candidats son lot de galères. Dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire, Françoise Langlade, candidate NUPES aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains, a vu toute sa propagande électorale retoquée: bulletins, professions de foi, affiches. Les documents n'ont pas passé le contrôle très strict appliqué par la préfecture, pour une erreur de nom.

"Sur ma déclaration de candidate, j'ai mis mon nom de jeune fille et mon nom d'épouse, comme c'est indiqué sur ma carte d'électeur" indique Françoise Langlade. Problème : à l'impression, sur la propagande électorale, apparaît seulement "Françoise Langlade." Il manque le nom de jeune fille. C'est pour cette raison, une différence entre le nom déclaré à la candidature et le nom inscrit sur les affiches, bulletins et circulaires, que les milliers de documents déjà imprimés ont été déclarés inutilisables.

Les hommes n'auront jamais ce problème-là

Avertie tardivement selon elle par la préfecture, Françoise Langlade a bien essayé de rattraper l'erreur avant l'évaluation par la commission. "Seulement voilà, c'était le Pont, j'ai trouvé porte close à la préfecture. J'y suis retournée le lundi matin avec des doubles écrits de ma main (...) on m'a dit que c'était trop tard." Pour la candidate, c'est un gros coup sur la tête. "En sortant, je me suis dit 'mince, c'est parce que je suis une femme'. Les hommes n'auront jamais ce problème-là. Cela fait mal, j'ai été touchée, sincèrement."

Réimprimer les documents dans la bonne version coûte évidemment cher. L'équipe de Françoise Langlade a réussi à rattraper le coup pour les bulletins et les affiches électorales. Pas pour la profession de foi, dont la candidate devra se passer.