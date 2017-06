Législatives en Isère : le combat de trop pour Michel Destot, éliminé dès le premier tour

L'ancien maire de Grenoble, et député sortant du PS est éliminé dès le premier tour dans "sa" troisième circonscription de l'Isère. Michel Destot, élu à l'Assemblée depuis 1988, n'exerce plus aucun mandat et restera comme l'une des principales victimes iséroises du "dégagisme" politique ambiant.

Il y a 29 ans jour pour jour, François Mitterrand venait d'être réélu président de la République, l'URSS existait encore, et la France de l'humour pleurait encore le décès de Pierre Desproges. Il y a 29 ans jour pour jour, le 12 juin 1988, une éternité, Michel Destot était élu pour la première fois député de l'Isère, le début d'une carrière politique immense en Isère, dont 19 ans en tant que maire de Grenoble.

Raz-de-marée en marche, et division à gauche

Trois décennies après, une défaite dès le premier tour dans la 3ème circonscription de l'Isère pourrait marquer la petite fin d'une grande carrière. Michel Destot n'a récolté que 10,03 % des suffrages, loin derrière les 36,18 % d'Émilie Chalas (La République en Marche), et derrière les 14,71% de Raphaël Briot (La France Insoumise), tous les deux candidats pour la première fois.

L'expérience a cédé face à la jeunesse, Michel Destot n'étant qu'une des nombreuses victimes parmi d'autres (Cambadélis, Mennucci) d'une volonté farouche de renouvellement de la part des électeurs. Victime aussi d'une division à gauche incarnée par Soukaïna Larabi, candidate écologiste soutenue par Eric Piolle, successeur de Michel Destot à la mairie de Grenoble, et devant le candidat PS avec 11,25% des voix.

Muet dans la défaite

Michel Destot ne s'est pas exprimé oralement, ni même montré après cette claque. Il a seulement envoyé un communiqué de presse. "Je prends actes des résultats sur la 3ème circonscription de l'Isère". La première phrase de ce communiqué est la seule reconnaissance de la défaite par l'ancien maire de Grenoble. Il se pose en victime de dynamique En Marche : "rien ne pouvait rééquilibrer les tendances nationales", et reste fidèle au Parti Socialiste, qui l'a sans doute trahie cette fois.

J'ai porté jusqu'au bout, avec fierté, les idées et les valeurs de la gauche [...] sans jamais chercher à masquer une étiquette.

Dans un dernier paragraphe en forme d'au-revoir, peut-être même de testament, Michel Destot exhorte "nos concitoyens", qui ont si longtemps été les "siens", à faire vivre "la pluralité" aux dépends "des extrémismes". Sans donner de consigne de vote il conclut : "le combat" pour le "socialisme" continuera, oui, mais "sous d'autres formes".