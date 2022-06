Législatives en Isère : le débat entre Alexis Jolly et Cendra Motin (6e circonscription, Bourgoin-Crémieu)

En vue du second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin, les deux candidat.e.s finalistes sur la 6e circonscription de l'Isère (Bourgoin-Jallieu-Crémieu-Morestel) ont débattu ce jeudi sur France Bleu Isère. Au premier tour, Alexis Jolly, le chef de file isérois du RN a remporté 29,98 % des voix contre 26,17% pour la députée sortante de la majorité présidentielle, Cendra Motin.

Les transports en commun - notamment le prolongement du tram lyonnais jusqu'à Crémieux. Comment dynamiser les transports en commun ?

Cendra Motin : C'est un sujet qui est extrêmement prégnant sur cette partie de la circonscription et sur lequel, hélas, les politiques locaux et les élus locaux échouent à trouver une solution depuis 20 ans. Pendant longtemps, la compétence sur le transport était avant une compétence départementale, ce qui était compliqué puisqu'il faut passer du département Isère au département du Rhône pour faire cette jonction. Aujourd'hui, c'est une compétence régionale et enfin on a un alignement des planètes et des élus locaux sur le sujet. Donc à partir de là, il y a un consensus pour trouver une solution, enfin. De mon côté, je me suis assuré que l'Etat sera bien de cofinanceur, puisqu'il faut 130 millions d'euros d'investissements pour faire un tram entre Meyzieu et Crémieux. Cet aménagement est nécessaire pour les gens qui travaillent, pour les étudiants aussi. Et il leur faut vite car demain Lyon passe en zone à faible émission et toutes les voitures ne pourront plus rentrer dans la métropole.

Alexis Jolly : Au RN, nous soutenons tous les projets qui visent à développer les mobilités douces, notamment dans le ferroviaire. Car il faut rappeler que de nombreuses petites gares ont fermé durant le quinquennat Macron. Et concernant ce projet, je me suis engagé à le soutenir. Mais ce que réclament les habitants de cette circonscription réclament surtout d'utiliser leur voiture. Or aujourd'hui, beaucoup sont empêchées à cause des prix des carburants.

Le pouvoir d'achat - les prix de l'essence

Alexis Jolly : Ma première priorité, c'est de baisser la TVA sur les biens d'énergie, sur le carburant, sur l'électricité, sur le gaz. Parce que les Français n'en peuvent plus. Les prix ont atteint des niveaux incroyablement élevés. Hier j'ai fait mon plein, avec du gazoil, on était à 2,05€ le litre. On s'est regardé avec un monsieur, on se disait "ce n'est pas possible, jusqu'où ça va aller ?". Au mois de septembre, les 0,18 € de réduction, de ristourne du gouvernement vont s'arrêter. Les prix du carburant risquent encore d'augmenter. Et ce monsieur me disait "Moi je ne peux pas. Je dois choisir entre faire un plein complet ou ne pas me nourrir à la fin du mois". On en est là, madame Motin ! Mais qu'est ce que vous proposez enfin ?

Cendra Motin : Ce que j'ai fait, monsieur Jolly, c'est que moi je l'ai voté le texte pour le bouclier tarifaire. Moi j'ai voté le fait d'arrêter l'augmentation du gaz qui aurait pu être multipliée par six. J'ai voté le fait d'arrêter l'augmentation de l'électricité, j'ai voté la ristourne de 0,18 € par litre d'essence, j'ai voté l'abaissement d'une des taxes sur le carburant de 20 à 5 %. Tout ça, je l'ai voté. Contrairement aux députés du Rassemblement national, qui une fois encore, n'étaient pas là comme d'habitude. Donc, non seulement j'ai voté de quoi protéger les Français, mais en plus de ça, j'ai porté depuis deux ans une proposition de loi pour généraliser le partage de la valeur dans les entreprises. Donc faire en sorte que quand une entreprise fait des bénéfices, les salariés puissent aussi en avoir le bénéfice et profiter de ce partage des richesses de manière beaucoup plus large.

Question des lecteurs du Dauphiné Libéré (Vincent Prodhomme) : Une question sur le futur parc photovoltaïque à Superphénix : EDF a choisi des panneaux solaire de Chine plutôt que de l'Isérois Photowatt. Comment faire pour favoriser les entreprises françaises, locales ?

Cendra Motin : Ce problème n'est pas nouveau. Ni sur Photowatt, hélas, ni sur la filière solaire en France. Elle est dans une grande difficulté. Elle a été cassée en 2010 par le gouvernement de l'époque de Nicolas Sarkozy, qui a cependant demandé de garder Photowatt dans le giron de la France et d'EDF, actionnaire principal. Simplement, EDF n'a jamais eu de projet industriel pour Photowatt et du coup, cette société décline doucement depuis douze ans. Elle a perdu une partie de la production qu'elle faisait en France puisque aujourd'hui elle assemble des panneaux venus d'ailleurs. Il faut un vrai projet industriel pour Photowatt, qu'aujourd'hui EDF n'a pas. Et c'est tout le problème. Il y a aujourd'hui un nouveau consortium d'acquéreurs qui ont un projet industriel. Il faut voir comment on peut les accompagner et comment EDF peut aussi les accompagner pour que Photowatt redevienne cet acteur important de la fabrication de panneaux solaires puisqu'on a besoin de retrouver notre souveraineté de ce point de vue-là. Et puis il y a un vrai travail à faire aussi au niveau européen pour faire évoluer les règles des appels d'offre, avec notamment la taxe carbone aux frontières qui va bientôt voir le jour pour que les panneaux solaires chinois soient désavantagés dans le marché européen et que nos productions européennes soient avantagées parce qu'elles sont effectivement plus respectueuses de l'environnement.

Alexis Jolly : Moi, ce que je regrette, c'est le modèle économique que nous avons, que l'Union européenne nous a imposé et que la droite, la gauche, qu'Emmanuel Macron défend et que madame Mottin défend aussi quotidiennement à l'Assemblée nationale. Car tout cela nous empêche aujourd'hui des mesures de bon sens comme le patriotisme économique. C'est quand même surnaturel aujourd'hui de voir un chantier réalisé à 20 ou 30 kilomètres à vol d'oiseau de l'entreprise Photowatt se faire couper l'herbe sous le pied par des entreprises chinoises. Parce que les règles de l'Union européenne empêchent toute forme de patriotisme économique ou de protectionnisme intelligent pour les entreprises. Et parce que ça ne rentre pas dans la logique de libre concurrence imposée par Emmanuel Macron et par Cendra Motin.