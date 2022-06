Premier tour des élections législatives en Isère : les bureaux de vote ouvrent à 8 heures

On vote ce dimanche pour élire les 577 députés français. En Isère, il y a 10 sièges à prendre pour 99 candidats. Le second tour se tiendra le 19 juin.

Les bureaux de vote ouvriront tous à 8 heures ce dimanche matin pour le premier tour des élections législatives. Les horaires de fermetures de ces bureaux varient en fonction de la taille des communes. La plupart fermeront à 18 heures.

Ce sera 19 heures dans les bureaux de vote de 17 communes iséroises : Bourgoin-Jallieu, Saint-Égrève, Crolles, Saint-Martin-d’Hères, Échirolles, Saint-Martin-le-Vinoux, Eybens, Saint-Ismier, Fontaine, Seyssins, Gières, Seyssinet-Pariset, Le Fontanil-Cornillon, Vizille, Le Pont-de-Claix, Voreppe et Meylan.

C'est à Grenoble, la ville-préfecture, que les bureaux fermeront le plus tard, à 20 heures. Pour voter il faut présenter si possible sa carte d’électeur, et dans tous les cas, il faudra impérativement avoir sur soi une pièce d’identité avec photo ( passeport, permis de conduire, carte vitale, carte d’identité : consultez la liste des documents acceptés).

La règle pour se maintenir au second tour

L’Isère enverra 10 élus à l’Assemblée nationale ; et pour ces 10 sièges, il y a 99 candidats. Pour être élu dès le premier tour, une ou un candidat devra recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés (c’est-à-dire plus de 50%), et au moins le quart des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription. Si ce n’est pas le cas il y aura un second tour avec les deux candidats arrivés en têtes, ainsi que le ou les candidats ayant obtenus au moins 12,5% des voix parmi les inscrits sur les listes électorales.