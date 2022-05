Législatives 2022 en Isère : les conséquences de l'accord LFI-EELV sur la répartition des circonscriptions

Dans la nuit de dimanche à lundi, la France Insoumise et Europe-Ecologie les Verts ont conclu un accord électoral en vue des élections législatives. Parmi les termes de cette alliance, la répartition des circonscriptions, forcément bouleversée, et notamment en Isère. Etat des lieux.

La Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES). C'est le nom de cette alliance électorale, à l'occasion des élections législatives, qui rassemble La France Insoumise, désormais leader des forces de gauche, Europe-Ecologie Les Verts, et Génération.s, en attendant peut-être, dans les prochaines heures, le Parti Socialiste et le Parti Communiste Français. Mais qui dit accord dit aussi concessions, notamment sur les circonscriptions. 100 sur 577 seront ainsi réservées aux écologistes, obligeant certains candidats de longue date à s'effacer au nom de l'union.

En Isère, terre de "l'arc humaniste" prôné par le maire EELV de Grenoble Eric Piolle, il a donc fallu s'adapter.

Circonscriptions allouées aux candidats issus de La France Insoumise : 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 ?

Dans la première circonscription , Salomé Robin (LFI) sera la candidate de cette union, au détriment de l'écologiste Margot Belair, conseillère municipale de Grenoble. Salomé Robin, étudiante, s'attaquera donc à la terre d'élection d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui l'a laissée à sa suppléante, Camille Galliard-Minier, lors de son entrée au gouvernement. Toutefois, le possible accord à gauche n'a pas totalement fermé la porte à une négociation avec le PS sur cette circonscription, PS représenté par David Bousquet. La circonscription reste tout de même "difficilement gagnable" concèdent les différents courants de gauche.

Dans la troisième circonscription, c'est aussi une insoumise qui a été désignée, et pas n'importe laquelle. La première adjointe (LFI) de Grenoble, Elisa Martin, a été investie pour croiser le fer avec la députée sortante LREM, Emilie Chalas. Conséquence : Emmanuel Bodinier, dont la candidature avait été portée par le maire de Grenoble, Eric Piolle, doit se retirer. Il explique : "je suis heureux de cet accord, d'abord ! L'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel, [...] il faut absolument que la gauche et l'écologie s'unissent pour proposer des politiques alternatives à celles mises en place dans le dernier quinquennat".

Emmanuel Bodinier, un temps candidat EELV sur la 3e, doit laisser sa place Copier

Dans la quatrième circonscription, la sortante est une socialiste, Marie-Noëlle Battistel. Elle pourrait faire unanimité à gauche dans le cadre d'un accord national, mais pour le moment, le Parti Socialiste continue de discuter, donc au dernier "round" des investitures, La France Insoumise présentent Joëlle Guillaume et Toufik El Hadraoui comme chefs de file.

Et des chefs de file à confirmer le 7 mai :

Dans la sixième circonscription, Nicole Finas-Fillon, avec Denis Andréo

Nicole Finas-Fillon, avec Denis Andréo Dans la septième circonscription, Claudine Oliva et Laurent Brosselin

Claudine Oliva et Laurent Brosselin Dans la neuvième circonscription, Sandrine Nosbe et Chrsitian Ferraris

Sandrine Nosbe et Chrsitian Ferraris Dans la dixième circonscription, Joelle Richolle et Allan Brunon, même si dans cette circonscription, le mouvement Génération Ecologie espère encore obtenir la bannière de la gauche, avec Ludovic Herbepin, militant écologiste nord-isérois.

Commentaire d'Emilie Marche, élue régionale LFI et porte-parole de l'Union Populaire en Isère "on se réjouit de cet accord, c'est ce que l'électorat de gauche attend, qu'on s'entende sur un accord de gouvernement à gauche, pour des avancées sociales et écologistes. On a bon espoir sur la circonscription 3 en Isère, c'est là que nous faisons nos plus gros score en Isère au 1er tour de la présidentielle. Les discussions continuent avec le PS et le PC, mais nous présenterons nos candidats le 7 mai prochain en région parisienne".

Circonscriptions allouées à Europe-Ecologie Les Verts : 2, 5, 8

Dans la deuxième circonscription, ce sera Cyrielle Chatelain, collaboratrice à la Métropole de Lyon. Elle habite à Eybens. Cela fait 15 ans qu'elle est engagée au sein d'EELV. Néanmoins, les communistes en Isère espèrent, dans le cadre de la suite de l'accord à gauche, pouvoir revendiquer cette circonscription dont deux grandes villes ont des municipalités PCF : Saint-Martin-d'Hères et Echirolles.

Dans la cinquième circonscription, Jérémie Iordanoff secrétaire national adjoint EELV, et artiste-peintre originaire de l'Isère.

secrétaire national adjoint EELV, et artiste-peintre originaire de l'Isère. Dans la huitième circonscription, la candidature est aussi réservée au pôle écologiste, avec Quentin Dogon.

