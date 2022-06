Dans la 6e circonscription de l'Isère, Alexis Jolly pour le Rassemblement national (29,98 % des voix au premier tour) affronte la députée sortante de la majorité, Cendra Motin (26,17% des voix), lors du second tour des législatives, ce dimanche 19 juin.

Législatives en Isère : Les résultats du second tour dans la 6e circonscription, Bourgoin-Jallieu

Le patron du RN en Isère Alexis Jolly et la députée sortante Cendra Motin (Horizons-Ensemble).

Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche 19 juin 2022. Les Français et les Françaises sont appelés à élire les 577 députés de l'Assemblée nationale. En Isère, dix sièges sont à pourvoir. Découvrez les résultats dans la 6e circonscription de l'Isère, celle de Bourgoin-Jallieu, où, pour le second tour, Alexis Jolly pour le Rassemblement national affronte la députée sortante de la majorité, Cendra Motin.

