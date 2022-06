Législatives en Loire-Atlantique : la Nupes ravit la moitié des circonscriptions aux Macronistes

La majorité présidentielle et l'alliance de gauche de la Nupes ont chacun remporté cinq circonscriptions en Loire-Atlantique, ce dimanche à l'issue du second tour des élections législatives.

Les sourires des cinq néo-députés de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale contrastent avec les mines tristes des élus macronistes, contraints de céder leur fauteuil à l'Assemblée Nationale. Après avoir gagné l'intégralité des circonscriptions de Loire-Atlantique en 2017, la majorité présidentielle en cède, ce dimanche soir, la moitié à l'alliance de gauche portée par le parti La France Insoumise. Parmi les nouveaux figurent l'ancien collaborateur de Jean-Luc Mélenchon, Matthias Tavel, l'Écologiste Julie Laernoes ou encore l'Insoumis Andy Kerbrat.

Julie Laernoes réalise le plus gros score de la Nupes dans le département

La Nupes a transformé l'essai. Après un premier tour au cours duquel l'union de gauche avait culminé en tête dans 8 des 10 circonscriptions de Loire-Atlantique, elle a réussi à envoyer 5 députés au Palais Bourbon. Plébiscitée avec plus de 58% des suffrages, la future ex-vice-présidente de Nantes Métropole, Julie Laernoes, peut se targuer d'être élue avec le meilleur score de la Nupes dans le département.

Idem, les Insoumis Andy Kerbrat et Matthias Tavel, qui totalisent respectivement 55,80% et 54,45% des voix, font rebasculer leur circonscription à gauche à la faveur de leur succès face aux sortantes Valérie Oppelt et Audrey Dufeu. Une performance également réalisée par Ségolène Amiot et Jean-Claude Raux qui permet à la Nupes de s'ancrer avec force dans un département monochrome depuis cinq ans.

Sandrine Josso, Sarah El Haïry, Yannick Haury et Sophie Errante sauvent leur tête

Mais la Macronie ne disparaît pas pour autant du paysage politique en Loire-Atlantique. En témoigne la réélection de l'ancienne secrétaire d'État auprès de Jean-Michel Blanquer, Sarah El Haïry, dans la cinquième circonscription, celle de Nantes et Carquefou, avec 54.41% des voix face à la candidate investie par LFI, Sabine Lalande.

Candidate sortante soutenue par la coalition présidentielle, Sandrine Josso rempile elle aussi pour cinq ans en tant que députée de La Baule-Escoublac et du Croisic, au même titre que Yannick Haury dans la circonscription de Pornic et de Sophie Errante qui l'emporte face à un autre Insoumis, Bruno Cailleteau, dans le Vignoble. Quant à Mounir Belhamiti, ancien suppléant du sortant François de Rugy, il va redécouvrir l'Assemblée Nationale où il avait siégé entre octobre 2018 et août 2019, quand le député de la première circonscription avait été nommé ministre de la Transition écologique.