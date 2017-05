Législatives : " La République En Marche " présente ses 4 premiers candidats et candidates en Moselle.

Le mouvement d'Emmanuel Macron, le nouveau Président de la République, a dévoilé ce jeudi 11 mai, ses candidats et candidates pour 4 circonscriptions du département de la Moselle.

C'est l'événement politique de ce jeudi 11 mai : la parution de la liste de 428 candidats (214) et candidates (214) de la " République En Marche " pour les élections législatives de juin prochain. 95% des candidats ne sont pas des députés sortants. Les parlementaires sortants " pro-Macrons " sont tous issus des rangs du Parti Socialiste. 52% des candidats n'ont jamais été élus. Leur âge moyen est de 46 ans. Le candidat le plus jeune a 24 ans, la plus âgée 72 ans. Les autres candidats seront dévoilés plus tard. Le mouvement " La République En Marche " ne donne pas son investiture à l'ancien Premier Ministre, Manuel Valls, mais ne présentera pas de candidat dans sa circonscription d’Évry.

Les quatre premières investitures en Moselle ont été accordées à :

Belkhir Belhaddad , adjoint en charge des sports à la mairie de Metz, dans la 1ère circonscription

, adjoint en charge des sports à la mairie de Metz, dans la Ludovic Mendes , responsable départemental des Jeunes avec Macron, dans la 2e circonscription

, responsable départemental des Jeunes avec Macron, dans la Richard Lioger , premier adjoint à la mairie de Metz, dans la 3e circonscription

, premier adjoint à la mairie de Metz, dans la Mathilde Huchot, fonctionnaire territoriale, dans la 4e circonscription

Dans la 8ème circonscription, En Marche a décidé de soutenir le candidat du Modem, Brahim Hammouche. Ce médecin du CHR de Metz-Thionville est le responsable du parti centriste en Moselle.

Il reste encore à désigner, avant le 19 mai (date limite de dépôt des candidatures) les candidat(e)s dans quatre circonscriptions de Moselle.

Urne et carte lectorale © Radio France

En Moselle, plus d'une centaine de postulants s'était fait connaître auprès du mouvement d'Emmanuel Macron : des élus locaux ainsi que des membres de la société civile. Au niveau national, ce sont 19 000 dossiers de candidature qui ont été déposés sur la plateforme.