Législatives 2022 : dans la 1ère circonscription de la Mayenne, Reconquête fait du pied aux électeurs RN

Le gouvernement désormais nommé, la campagne des législatives va pouvoir passer la seconde en Mayenne. Dans la 1ère circonscription, le candidat Reconquête! appelle les électeurs RN à le rejoindre en pensant que la candidate du parti ne souhaite plus faire campagne, ce qu'elle dément.

XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Certains candidats aux législatives de juin prochain attendaient la nomination du gouvernement pour se jeter dans la bataille, c'est désormais chose faite. L'équipe autour d'Elisabeth Borne a été dévoilée ce vendredi en fin d'après-midi. Dans la 1ère circonscription de la Mayenne, la chasse aux électeurs s'intensifie et le candidat Reconquête! Hugues Schlienger appelle ceux du Rassemblement National à le rejoindre, convaincu que son adversaire, Sandra Rocton, n'aura pas le temps de faire campagne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La candidate RN fera bien campagne

Or, la candidate RN dément et affirme à France Bleu Mayenne qu'elle fera bien campagne. "On a sorti de son contexte une des mes phrases", réagit Sandra Rocton, "j'ai dit dans la presse que je n'avais pas eu le temps de faire campagne pour les départementales mais au contraire j'aurai largement le temps pour ces législatives", ajoute-t-elle.

Pour rappel, le député PS sortant Guillaume Garot (soutenu par la NUPES), la candidate "Ensemble" de la majorité présidentielle Béatrice Mottier, le candidat des Républicains Alexandre Maillard et celui de Lutte Ouvrière Fabrice Romier, complètent le tableau des partants sur la ligne de départ.

Les élections auront lieu les 12 et 19 juin prochain.