Législatives : "Guillaume Garot est Mélenchon-compatible" dénonce Béatrice Mottier, candidate Renaissance

C'est le retour sur la scène politique mayennaise de Béatrice Mottier. Elue à la mairie de Laval et au conseil départemental, elle s'était retirée de la vie publique il y a deux ans. Si elle a décidé de se présenter aux législatives des 12 et 19 juin, de sortir de sa réserve, sous la bannière de la majorité présidentielle, c'est à cause, explique-t-elle, de Guillaume Garot, le député socialiste sortant de la 1e circonscription, qui l'avait battue en 2017.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je repars car le député sortant s'est rallié à Jean-Luc Mélenchon. Pour moi, ce territoire ne peut pas être d'extrême-gauche et ne peut pas promouvoir une éventuelle arrivée de Mélenchon à Matignon, tout ça m'a beaucoup contrariée. Il y a 5 ans, Guillaume Garot expliquait être Macron-compatible, aujourd'hui il est Mélenchon-compatible, c'est un très très grand écart. Je pense que les électeurs ne vont pas s'y retrouver. On ne peut pas ne pas dire qui on est et où l'on va. Moi j'ai une position claire. Je soutiens la politique d'Emmanuel Macron, on a un projet, on a une union large et nous l'assumons" a détaillé Béatrice Mottier ce mardi matin lors du 6-9 de France Bleu Mayenne.

Après l'accord à gauche pour former la Nouvelle Alliance Populaire Ecologiste et Sociale, Guillaume Garot avait expliqué qu'il ne partageait pas tous les points de vue de ses collègues. "Moi je suis toujours favorable à ce qui peut rassembler la gauche, les écologistes et au-delà, parce que je pense qu'aujourd'hui, la gauche doit être rassemblée si elle veut peser", avait affirmé le député socialiste, "si on veut un virage social et écologique pour l'action gouvernementale des cinq prochaines années".