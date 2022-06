Législatives en Mayenne : en campagne, Géraldine Bannier (Ensemble) tente de lutter contre l'abstentionnisme

Ce vendredi 17 juin marque la fin de la campagne des élections législatives. A partir de minuit, il ne sera plus possible de faire du tractage ou du porte-à-porte, toute propagande sera interdite jusqu'à dimanche 20h, quand on connaîtra le dénouement dans les 1ère et 2ème circonscription de la Mayenne où les électrices et les électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour. Deux duels entre la gauche et la majorité présidentielle sont prévus.

Il ne reste donc que quelques heures pour convaincre surtout les abstentionnistes. Le taux de participation, dimanche dernier, fut particulièrement décevant en particulier chez les moins de 35 ans, 70% des personnes de cette classe d'âge ne sont pas déplacés dans un bureau de vote.

Dans la 2e circonscription, la députée sortante Géraldine Bannier (Ensemble) est arrivée en tête au premier tour (27,10% des suffrages exprimés) devant Grégory Boisseau de la NUPES (23,61%). Pour lutter contre cette abstention qui s'annonce une nouvelle fois très forte, la candidate de la majorité présidentielle fait le plus possible de pédagogie auprès des jeunes pour leur dire l'importance de participer à la vie publique : "je suis allé dans des établissements scolaires et je pense que tous les députés devraient le faire pour expliquer ce qu'est une navette parlementaire, le vote des lois. On est d'une génération qui vote car nos parents nous ont inculqués ça. On nous demande d'être à l'Assemblée et d'être sur le terrain, on est mobilisé tout le temps. On nous demande beaucoup et on répond au maximum de ce qu'on peut faire".

Dans la 1ère circonscription, la victoire ne devrait pas échapper à Guillaume Garot, le député PS sortant investi par la Nupes. Dans la 3ème, le centriste Yannick Favennec, membre de Horizons, le parti d'Edouard Philippe, a été réélu lors du 1er tour.