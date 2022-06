Législatives en Mayenne : être député, un travail d'écoute permanent des habitants

Le 12 juin prochain c'est le premier tour des élections législatives. La France votera pour 577 députés. Ils siègeront à l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Le rôle d'un député est multiple : voter des lois, déposer des propositions de lois et contrôler l'action du gouvernement. Mais les parlementaires, à l'échelle locale, peuvent aussi rendre des services concrets aux habitants du département.

Rendez-vous au ministère

C'est le cas à la Banque Alimentaire de la Mayenne où les députés peuvent parfois mettre la main à la pâte lors de la collecte annuelle, explique le président Miguel Sanchez. "Oui certains élus participent à la collecte en étant présent dans les magasins". Parfois, les députés permettent aussi aux citoyens de rencontrer directement des ministres. Ce fût le cas le 4 décembre 2021, lorsque Pascal Grandet d'Audace 53 s'est retrouvé au ministère de la Santé pour évoquer les difficultés de l'hôpital public avec au tour de la table des conseillers d'Olivier Véran, ministre de la Santé et les députés mayennais Yannick Favennec et Guillaume Garot. "Il est évident que les deux députés nous ont permis peut être d'accéder plus vite au ministère et d'obtenir une entrevue. Malheureusement, ils ne détiennent pas toutes les clés du problème" explique Pascal Grandet.

Envergure nationale, représentant local. Le député est à l'écoute des maires, qui relaient souvent leurs inquiétudes aux députés. Ce fût le sens d'une discussion entre Christian Boulay, maire de Meslay-du-Maine et la députée de la majorité Géraldine Bannier récemment, au sujet des intempéries du 20 mai dernier. "J'ai eu l'occasion de croiser la députée au Festival Jazz à Meslay. Je lui ai fait part problèmes rencontrés sur les exploitations. Elle m'a assuré qu'elle remonterait les informations auprès du nouveau ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Marc Fesneau" raconte l'élu.

Soirée Miss France

Les députés interviennent aussi à l'échelle d'un village également. En 2013, Gérard Brilhault, alors président du comité des fêtes de Carelles, a organisé l'évènement traditionnel du Corso et a donc sollicité la réserve parlementaire de Yannick Favennec pour organiser cet évènement avec la Miss France de l'époque. "C'était quelque chose de très important pour le Nord-Mayenne et cela nécessitait un investissement important au niveau du budget. C'était assez lourd et donc Yannick Favennec nous a aidés financièrement" explique l'actuel maire de Carelles.

La réserve parlementaire a été supprimée en 2017 et a été remplacée par le Fond pour le développement de la vie associative (FDVA) et la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Deux enveloppes placées sous l'autorité des Préfets.