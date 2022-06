Législatives en Mayenne : Géraldine Bannier n'a pas glissé sur les "peaux de banane" et prime aux sortants

La fameuse prime à celles et ceux qui sont aux responsabilités, Yannick Favennec et son score de mammouth. Facile, très facile. Il fait partie de ces rares personnalités à avoir gagné dès le 1er tour. Le député Horizons, le parti d'Edouard Philippe, transcende les clivages sur son territoire, le maire PS de Mayenne, Jean-Pierre Le Scornet, s'est même félicité de sa victoire. Guillaume Garot, lui, frôle la réélection. Le second tour ne sera qu'une formalité pour le socialiste. Deux hommes qui labourent le terrain en permanence, qui disposent d'un bon réseau, des indétrônables. Et puis, dans la 2ème circonscription, le Sud-Mayenne, Géraldine Bannier, que beaucoup voulaient voir mordre la poussière, confirme son implantation. Les électrices et électeurs mayennais n'auront donc pas tenté une nouvelle aventure, une stabilité rassurante.

Géraldine Bannier est en ballotage favorable pour garder son mandat de député

La députée MoDem a évité les peaux de banane dans cette campagne. Plus que son résultat d'hier qui la conforte, c'est surtout la défaite des grands élus mayennais qui ont tout fait pour la faire déraper. La défaite d'abord de Christophe Langouët, un macroniste de la 1ère heure, qui a pensé à tort qu'une étiquette politique n'avait pas beaucoup d'importance, qui a pensé à tort que Géraldine Bannier ne ferait pas le poids. La défaite aussi de ses soutiens, Philippe Henry, Yannick Borde, Jean Arthuis notamment, qui ont utilisé l'artillerie lourde mais ça n'a pas marché, ça ne marche presque jamais ces appels, c'est même contre-productif, de l'entre-soi et de l'arrogance qui ne payent pas. Il n'y a pas que les candidats qui peuvent être libres, les électeurs le sont aussi. Christophe Langouët, du bout des lèvres et sans la nommer, appelle à voter pour Géraldine Bannier. La défaite en râlant.

La NUPES réalise en Mayenne une performance remarquée

Deux candidats de l'Union des gauches au second tour. Guillaume Garot même si ça le crispe quand on lui parle de Jean-Luc Mélenchon. Et Grégory Boisseau, conseiller municipal à Château-Gontier-sur-Mayenne. Dans un département plutôt ancré à droite et au centre-droit, de tradition conservatrice, la gauche aura, au moins, fait sa pelote sur le grand capital de sympathie. Notons également que le Rassemblement National n'a pas transformé l'essai de la présidentielle. Des scores honorables mais pas de quoi renverser la table. Et puis il y a Les Républicains, c'est à l'image de ce qui s'est passé avec Valérie Pécresse. Les deux candidats mayennais, Sophie Dirson et Alexandre Maillard, ont rapidement disparu des écrans radars.