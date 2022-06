Législatives en Mayenne : l'inquiétude des élus face à la percée historique du RN

C'est le statu quo en Mayenne : les trois députés sortants sont réélus. Deux parlementaires sous l'étiquette de la majorité présidentielle et un à gauche. Mais après le second tour des élections législatives, différents élus du département s'inquiétent du score du RN à l'Assemblée nationale.

Le parti d'extrême droite du Rassemblement National, incarné par Marine Le Pen, a ravit 89 sièges à l'Assemblée nationale. Une percée historique. D'après Grégory Boisseau, le candidat Nupes battu dans la deuxième circonscription, c'est une catastrophe et le responsable s'appelle... Emmanuel Macron. "Personnellement, j'ai voté deux fois pour lui aux élections présidentielles de 2017 et 2022, et à chaque fois pour faire barrage au Rassemblement National. Est-ce qu'il a appelé lui à faire barrage pendant ces élections législatives quand il y avait des candidats Nupes face au RN ? Non, il ne l'a pas fait et nous vivons désormais dans une France ingouvernable. Le RN n'a jamais été aussi haut. C'est scandaleux" lâche-t-il.

Le RN, "pas de propositions sérieuses à faire"

Selon Joël Balandraud, maire UDI de la ville d'Évron, les résultats du premier tour de ces législatives ont été mal analysés. "On a tous oubliés de dire que la majorité actuelle faisait dix points de moins au premier tour et que le Rassemblement National faisait dix points de plus. _Je redoute énormément la rentrée sociale_. On aura des voix contestataires, des gens qui n'ont jamais proposé des choses sérieuses pour le pays. Jamais. Le RN dans l'histoire , n'a rien voté d'intéressant et pour personne" déclare l'élu.

L'UDI avec Macron ?

Pour gouverner la France, le chef de l'État n'a pas d'autre choix que l'ouverture au centre, estime le président UDI du conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou. "Je souhaite beaucoup de courage au président de la République. Je pense qu'aujourd'hui _il est important de rassembler au centre. La Mayenne en est un bon exemple_. Ce sera un frein si le président n'arrive pas à élargir suffisamment sa majorité. Et s'il n'y arrive pas, je pense qu'il n'aura pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale". Le spectre d'une dissolution dans les prochains mois revenait dans la bouche de beaucoup d'élus mayennais dimanche soir.