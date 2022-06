Législatives en Mayenne : le député socialiste Guillaume Garot frôle la réélection dès le 1er tour

Il y aura un duel Guillaume Garot (PS NUPES) / Béatrice Mottier (Ensemble) dans la 1ère circonscription dimanche 19 juin, lors du second tour des élections législatives. Le député sortant et ancien ministre de François Hollande passe à un cheveu de la réélection dès le 1er tour avec 49,62% des voix.

Même avec près de 26 points d'avance sur sa concurrente, Guillaume Garot, qui brigue un 4e mandat, ne pense pas que sa réélection est jouée d'avance : "c'est un beau résultat que j'apprécie. C'est la reconnaissance du travail depuis des années. Il y a des causes et des combats à mener à l'Assemblée Nationale. Il faut de donner de la force aux députés de terrain. Je veux me situer demain dans une opposition utile et constructive".