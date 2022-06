Législatives : en Mayenne, pas de grand soir, pas de révolution, stabilité et continuité

On prend les mêmes et on recommence. Après le second tour des législatives, Géraldine Bannier et Guillaume Garot ont été réélus. Ils rejoignent Yannick Favennec à l'Assemblée Nationale qui, lui, avait gardé son siège dès le 1e tour. Le département fait preuve d'une grande stabilité. Pas de grand soir, pas de révolution, pas de changement, la force tranquille de la Mayenne c'est la continuité. Les électrices et électeurs n'ont pas tenté de renverser la table, sans doute ne l'ont-ils pas voulu.

Yannick Favennec et Guillaume Garot, indétrônables, solidement implantés

Le tour de toutes les fêtes communales et de toutes les assemblées d'associations le week-end, une bonne connaissance des arcanes du pouvoir à Paris, ça paye. A eux deux, 9 mandats de député, en prenant en compte celui qui s'ouvre. Et ils n'ont pas dit que c'était le dernier. En politique, les dauphins, c'est fait pour s'échouer.

Géraldine Bannier : la victoire de la confirmation, de l'opiniâtreté. L'ancienne maire de Courbeveille, discrète, trop selon ses adversaires, est passée par ici en 2017, elle est repassée par là en 2022. Même si la gauche a sorti l'artillerie lourde, sa circonscription est quand même plutôt ancrée au centre-droit.

►► Sur quels dossiers vont-ils pouvoir travailler ensemble ?

Il y en a un qui se détache : c'est la santé, la crise à l'hôpital et les déserts médicaux. Yannick Favennec a déjà annoncé sa volonté de déposer une proposition de loi pour réguler l'installation de médecins dans les zones sous dotées. Guillaume Garot est d'accord. Géraldine Bannier a entrouvert la porte à cette mesure, c'était lors du débat d'avant premier tour sur France Bleu et France 3. Trouver d'autres députés favorables à ce projet, comme par exemple l'Insoumise Élise Leboucher en Sarthe, ce sera probablement la partie la plus facile du combat. C'est surtout la confrontation avec le puissant lobby médical qui s'annonce violente.

►► Les 3 députés mayennais s'inquiètent de la percée historique du Rassemblement National

Il n'y avait aucun candidat RN qualifié pour le second tour en Mayenne, rappelons-le. 89 députés dans la nouvelle Assemblée. La principale force d'opposition estime même Jean-Michel Cadenas, le chef de file du parti lepéniste dans notre département. Car la Nupes, c'est, selon lui, une addition de petites boutiques et chacune va reprendre sa liberté. Alors, pour éviter une France ingouvernable, dès dimanche soir, des élus ont lancé un appel à Emmanuel Macron sur le thème de l'ouverture. C'est le cas d'Olivier Richefou, le président UDI du Département.

C'est le cas aussi de la présidente LR de la région. Christelle Morançais veut un pacte de gouvernement.

Les Républicains plus que jamais au bord de l'implosion. "Certains sont tout près à se vendre pour des plats de lentilles" selon la formule de Jean Michel Cadenas. En Mayenne, la proposition de Christelle Morançais semble déjà indigeste pour Benjamin Dugué, conseiller municipal LR à St Ouen des Toits : "au lendemain de la présidentielle, elle se parachutait déjà vers la macronie, donc son appel elle peut se le garder" a-t-il commenté sur les réseaux sociaux.