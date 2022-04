Législatives en Meurthe-et-Moselle : à gauche, les candidats potentiels dans l'attente d'un accord

A gauche, les tractations ont commencé en vue des législatives des 12 et 19 juin prochains. Les différentes formations politiques, du PS à la France Insoumise en passant par les Verts et les Communistes, se disent favorables à des candidatures et un projet communs pour imposer une cohabitation à Emmanuel Macron, fraîchement réélu. Sur le terrain, en Meurthe-et-Moselle, à de rares exceptions, tous les potentiels candidats sont en attente.

"Ca ne se décide pas à mon niveau" expliquent-ils en coulisses. Des délégués désignés par leurs partis politiques il y a plusieurs semaines de cela, qui se préparaient pour certains à faire campagne et qui vont peut-être devoir renoncer au nom d'un accord entre partis. A Pont-à-Mousson, la déléguée socialiste Marie-Claire Donnen dit ne pas avoir un "tempérament de dissidente", alors que l'insoumise Caroline Fiat semble être en position de force pour se présenter de nouveau. Tout le monde sera-t-il aussi discipliné ? C'est une question qui peut se poser.

Une union déjà expérimentée au conseil départemental

Sur Nancy-2, Stéphane Hablot, maire socialiste de Vandoeuvre-lès-Nancy n'attend pas et fait campagne depuis des semaines. A Nancy-1 , l'ancienne présidente du département, Valérie Beausert-Leick, dit travailler à une candidature d'union de la gauche et fait valoir la spécificité de la Meurthe-et-Moselle où socialistes, communistes, insoumis et verts travaillent ensemble au conseil départemental. Une union que tous appellent de leurs voeux, alors pas un mot de travers, tout le monde est prudent. Certains candidats espèrent un dénouement en fin de semaine mais cela pourrait durer plus longtemps. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 20 mai.