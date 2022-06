Législatives en Meurthe-et-Moselle : Emmanuel Lacresse (Ensemble) veut se faire connaître avant le second tour

Après avoir recueilli plus de 30% des voix au premier tour, Emmanuel Lacresse veut l'emporter au second face à Stéphane Hablot, maire de Vandoeuvre (NUPES) arrivé en tête dimanche dernier. Pour cela, il doit notamment rattraper un retard de notoriété.

Les candidats qualifiés au second tour des législatives de retour sur le terrain depuis lundi. Très peu de temps pour mobiliser, convaincre avant le 19 juin. Dans la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle, Stéphane Hablot, maire de Vandoeuvre et candidat de la NUPES, est arrivé en tête avec 36,6% devant le candidat Ensemble Emmanuel Lacresse, ancien directeur de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron à Bercy. Pour sa première expérience en politique, il a décroché 31,6% des voix et va devoir combler cet écart.

Pour l'emporter, Emmanuel Lacresse sait qu'il doit être mieux connu des électeurs. Il était sur le terrain ce 13 juin dans le quartier Montaigu de Jarville-la-Malgrange. Pour lui ouvrir davantage de portes, il reçoit le soutien de Vincent Matheron, le maire non-encarté de la commune : "c'est le seul candidat qui est venu me rencontrer et qui souhaite être un ambassadeur du territoire pour ouvrir des portes à Paris, à Strasbourg ou à Bruxelles."

"J'ai envie de continuer" avec Emmanuel Macron

Emmanuel Lacresse qui doit encore se faire connaître. Il a par exemple été moins performant à Jarville que le député élu en 2017, Laurent Garcia. Laurence a voté pour lui au premier tour mais elle a hésité avec son adversaire de gauche Stéphane Hablot : "je suis quand même pour M.Macron donc c'est dans cadre là que cela a joué, je connais bien le maire de Vandoeuvre que j'apprécie beaucoup parce qu'il est proche des habitants, ça joue la proximité avec les habitants, c'est important".

Le candidat d'Emmanuel Macron met en avant l'ancrage de sa famille dans la région, son père venu voter dimanche, mais aussi sa proximité avec le chef de l'Etat : "j'ai été le collaborateur d'Emmanuel Macron, on se connaissait depuis 15 ans, dès notre entrée au ministère et la vie a fait que je me suis retrouvé dans son cabinet à faire des réformes et j'ai envie de continuer avec lui mais cette fois-ci en politique".

Emmanuel Lacresse qui saura dimanche soir si sa première tentative en politique est la bonne.

