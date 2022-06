Législatives en Meurthe-et-Moselle : le débat Fiat (NUPES) - Boulogne (RN) en trois points

Suivez le débat du second tour dans la sixième circonscription de Meurthe-et-Moselle entre Caroline Fiat (NUPES) et Anthony Boulogne (RN) en partenariat avec l'Est Républicain.

Toute la semaine, France Bleu Lorraine vous propose des matinales spéciales consacrées au débat du second tour des élections législatives, de 7h45 à 8h45. Ce jeudi, le duel opposait dans la circonscription de Pont-à-Mousson, la députée insoumise sortante Caroline Fiat (NUPES) à Anthony Boulogne (RN). Un débat en direct sur France Bleu Sud Lorraine animé par Mathieu Barbier en partenariat avec l'Est Républicain.

Ecoutez le débat en intégralité

Réécoutez le débat entre Caroline Fiat (Nupes) et Anthony Boulogne (RN) Copier

Deux candidats radicalement opposés

Sur l'échiquier politique, l'Insoumise Caroline Fiat et Anthony Boulogne du Rassemblement National sont diamétralement opposés. "Que s'est-il passé dans la vie [de mon opposant] pour avoir une détestation de l'autre ?" interroge d'emblée la députée sortante soutenue par la Nupes. Un argument "ridicule" pour Anthony Boulogne qui estime que la préférence nationale prônée par le parti de Marine Le Pen "n'est pas la détestation de l'autre." "Il faut donner la priorité au logement et à l'emploi aux Français qui ont n'ont qu'un pays," justifie Anthony Boulogne. Selon lui, le programme anti-républicain, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon "notamment à l'égard des forces de l'ordre."

Quel avenir pour Saint-Gobain ?

Que feront les finalistes s'ils venaient à être élus députés pour permettre à Saint-Gobain PAM de rester sous pavillon français ? L'entreprise fait travailler près de 6.000 personnes dans la région, dont plus d'un tiers sur le territoire mussipontain. Le projet de vente des Chinois a été abandonné mais la question de la subvention accordée par l'Etat en novembre 2021 à un concurrent indien a fait polémique, avant d'être gelée par le gouvernement. Pour Caroline Fiat, c'est le résultat d'une mise en confiance avec la direction et les syndicats du site, mais aussi d'un travail d'équipe transpartisan avec les élus du bassin. "Je n'ai pas lâché le dossier", affirme la députée sortante. "Heureusement", lui répond Anthony Boulogne. Lui veut changer la loir pour créer des "comités de surveillance". Ils réuniraient les élus locaux, les syndicats, les employés et la direction "pour avoir des droits de regard et des droits de véto sur ces sujets fondamentaux de l'industrie locale", développe le candidat RN. De son côté, Caroline Fiat affirme qu'elle "n'a jamais lâché le dossier" ces cinq dernières années et qu'elle est parvenue à gagner la confiance "de la direction, des syndicats, avec les élus."

Maintenir ou non l'aide médicale d'Etat ?

L'un veut supprimer cet accès au soin aux étrangers en situation irrégulière sur le sol français depuis trois mois. L'autre veut le maintenir. Anthony Boulogne, du Rassemblement National, affirme effectivement que ce dispositif coûte trop cher : "on va être à un milliard cinq cent mille euros bientôt". Un chiffre surestimé, le Ministère de la Santé l'évalue aujourd'hui à un milliard d'euros. Situation irrégulière ou pas, Anthony Boulogne se dit favorable aux prises en charge des étrangers en cas d'urgence. En revanche, il s'oppose "au tourisme médical". "Cela n'existe pas", lui répond Caroline Fiat. L'aide-soignante, qui a rendu une étude sur le sujet, invite son rival "à lire son rapport". "L'aide médicale d'Etat sert à rémunérer les établissements de santé, qui ont prodigué ces soins parce qu'il y a une déontologie dans notre pays", explique Caroline Fiat.