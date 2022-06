Législatives en Meurthe-et-Moselle : le débat Lacresse (Ensemble) / Hablot (NUPES) en trois points

Suivez le débat du second tour dans la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle entre Stéphane Hablot (NUPES) et Emmanuel Lacresse (Ensemble) en partenariat avec l'Est Républicain.

Toute la semaine, France Bleu sud Lorraine vous propose des matinales spéciales consacrées au débat du second tour des élections législatives, de 7h45 à 8h45. Ce mercredi, le duel opposait dans la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle, le maire socialiste de Vandoeuvre-lès-Nancy, Stéphane Hablot (NUPES), au candidat macroniste d'Ensemble, Emmanuel Lacresse, ancien directeur adjoint de cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy. Un débat en direct sur France Bleu Sud Lorraine animé par Mathieu Barbier, journaliste à France Bleu Sud Lorraine, et Mickaël Demeaux, chef de l'agence nancéienne de l'Est Républicain.

Ecoutez le débat en intégralité

Réécoutez le débat entre Emmanuel Lacresse (Ensemble !) et Stéphane Hablot (Nupes). Copier

Un maire ancré localement face à un novice parisien ?

La première question abordée entre les deux finalistes de la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle, c'est celle de leur parcours. Le candidat de la majorité présidentielle Emmanuel Lacresse est l'ancien directeur de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron à Bercy. Même s'il a fait ses études à Nancy, son CV parisien ne constitue pas, selon lui un handicap. "Je reviens, pour apporter les réseaux, toute l'expérience qu'on a accumulée, la proximité avec les centres de décisions." En face, Stéphane Hablot, maire de Vandoeuvre, se présente comme un intermédiaire entre les Meurthe-et-Mosellans et l'Assemblée Nationale. S'il est élu, dimanche 19 juin, il s'engage à mettre en place "une permanence, sur le terrain, en plein cœur des cités pour faire l'articulation entre Paris et le territoire."

Comment accélérer la rénovation urbaine dans les quartiers ?

Autre enjeu crucial à Nancy-2, c'est celui de la rénovation urbaine dans les quartiers de Vandoeuvre, de Laxou et de Jarville. Emmanuel Lacresse estime que le dossier traîne, à l'image de ce qu'il se passe aux Nations. Cela illustre, selon lui, "des efforts qui sont menés, qui sont insuffisants." L'ancien directeur de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron à Bercy demande une expertise, pour "s'assurer que les communes utilisent tout l'argent disponible de l'État." En réponse, Stéphane Hablot accuse son concurrent de méconnaître le dossier du centre des Nations. Après avoir été placé plusieurs années sous le contrôle d'un administrateur judiciaire, "l'Etat étudie un statut juridique pour reprendre le dossier en main. La balle est dans son camp, et on attend les moyens." En ce qui concerne les autres quartiers, il faut selon lui, faire venir des entreprises "en rénovant certaines tours, en reconstruisant d'autres tours en faisant de la mixité, en faisant venir de l'économie et développant les espaces verts."

Comment régler le problème de trafic de drogues ?

Emmanuel Lacresse prend le modèle de Jarville pour développer ses propositions. Son maire, Vincent Matheron, qui tracte à ses côtés, a commencé à faire des achats d'immeubles en déshérence et "dans cinq ans les habitants auront d'autres perspectives." Il se dit partisan de ce genre de "projets de grande ampleur, ils vont dans le cadre dans lequel on s'inscrit." Le candidat de la majorité présidentielle plaide également pour travailler avec les forces de l'ordre "victimes de la suspicion, d'accusations infondées portées par Jean-Luc Mélenchon". "Il ne faut pas opposer les uns contre les autres", répond son rival de la Nupes . "C'est comme si dans un match de foot quand ça ne va pas, on sort le carton jaune ou le carton rouge. A Vandoeuvre, il y a un gros travail qui est mis en œuvre avec la police." Mais Stéphane Hablot milite aussi pour donner des perspectives aux habitants concernés. "Tout n'est pas réglé avec la répression. Il faut aussi de l'éducation, du sport, des formations."