Législatives en Moselle : bataille dans la seule circonscription qui n'a pas élu un député macroniste

La 4e circonscription est la plus grande de Moselle mais pas la plus peuplée.

On s'arrête dans le sud du département, très rural, très étendu de Château-Salins à Sarrebourg, en passant par Dieuze, mais avec à peine 100.000 habitants (plus faible densité), c'est moins de 10% de la population de la Moselle. Cette 4ème circonscription a la particularité d'être la seule qui n'ai pas élu il y a cinq ans un député macroniste. Elle est tenue par un député de la droite LR, Fabien di Filippo. Il est à nouveau candidat, face à sept concurrents, dans un territoire où Marine le Pen est arrivée en tête au 1er tour avec 36%, et au second tour avec 57%.

4e circonscription de la Moselle Copier

4ème circonscription de la Moselle = 8 candidats

Divers extrême gauche (Lutte Ouvrière) : Marc BAUD-BERTHIER - suppléant : Hervé Gasquet

- suppléant : Hervé Gasquet Ensemble : Emilie CRENNER - suppléant : Emmanuel Piercy

- suppléant : Emmanuel Piercy Les Républicains : Fabien DI FILIPPO (député sortant) - suppléant : Jérôme End

(député sortant) - suppléant : Jérôme End Parti Communiste (Nupes) : Hélène GIRARDOT - suppléant : Antoine Villard

- suppléant : Antoine Villard Reconquête : Chloé KONARSKI - suppléant : René Kapfer

- suppléant : René Kapfer Rassemblement National : Michel RAMBOUR - suppléant : Didier Conte

- suppléant : Didier Conte Droite souverainiste (République Souveraine) : Antonin VAN DER STRAETEN - suppléante : Nawaël Chassé

- suppléante : Nawaël Chassé Droite souverainiste (Les Patriotes) : Eric VILAIN